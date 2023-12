Uomo ha una crisi epilettica, il suo cane si spaventa e lo sbrana

Un uomo ha avuto una crisi epilettica, ma il suo cane deve aver interpretato male le contorsioni del suo padrone, e così lo ha brutalmente attaccato e ucciso. È accaduto a Courtrai, cittadina del Belgio. Come racconta la stampa locale, la vittima è un uomo di 56 anni, morso a morte dal suo cane martedì sera (12 dicembre), dopo aver avuto una crisi epilettica. "Il cane si era già comportato in modo molto aggressivo dopo precedenti crisi", ha spiegato oggi il distretto di polizia della città, nel rendere pubblica la notizia.

Il corpo senza vita della vittima è stato trovato nella sua casa. "L'uomo aveva avuto una crisi epilettica e il suo cane ha reagito in modo molto aggressivo", ha spiegato Thomas Detavernier, del distretto di polizia. Il cane in questione è uno Staffordshire bull terrier. "L'animale lo ha morso alla carotide. Il cane aveva già reagito in modo molto aggressivo a precedenti crisi epilettiche del padrone", hanno spiegato ancora gli agenti. La famiglia della vittima ha deciso di far sopprimere l'animale.