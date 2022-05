Onu: "Anche uomini e ragazzini stuprati dai soldati russi"

Dopo i casi accertati di donne a Bucha, anche uomini e ragazzini potrebbero essere stati struprati dai soldati russi in Ucraina. A denunciarlo è stata Pramila Patten, rappresentante speciale delle Nazioni Unite sulla violenza sessuale in guerra, in una conferenza stampa a Kiev.

"Ho ricevuto segnalazioni, non ancora verificate, su casi di violenza sessuale contro uomini e ragazzini in Ucraina", ha detto Patten. Ha avvertito che dozzine di casi di violenza sessuale finora oggetto di indagine "rappresentano solo la punta dell'iceberg", esortando i sopravvissuti a farsi avanti e la comunità internazionale a trovare gli autori e ritenerli responsabili. "È difficile per donne e ragazze denunciare" i casi stupro "a causa dello stigma", ha aggiunto, "ma spesso è ancora più difficile per uomini e ragazzini". Per questo, "dobbiamo creare quello spazio sicuro in cui tutte le vittime possano denunciare casi di violenza sessuale".

Martedì, il procuratore generale ucraino Iryna Venediktova ha dichiarato che il suo ufficio ha raccolto segnalazioni di violenze sessuali da parte delle truppe russe contro uomini e donne di tutte le età, dai bambini agli anziani. Per Venediktova, Mosca sta usando lo stupro come strategia deliberata per "spaventare la società civile" e costringere l'Ucraina a "capitolare". Il suo ufficio sta lavorando per raccogliere le prove: stupri di gruppo, alcuni commessi davanti a bambini, sono tra le testimonianze più cupe ricevute finora.

La commissaria per i diritti umani del Paese, Lyudmila Denisova, ha ufficialmente documentato i casi di 25 donne che sono state tenute in uno scantinato e sistematicamente violentate a Bucha, vicino a Irpin. Mentre i medici legali che effettuano esami post mortem sulle donne sepolte in fosse comuni affermano di aver trovato prove che alcune sono state violentate prima di essere uccise dalle forze russe.

L'inviata delle Nazioni Unite Patten ha affermato di essere in visita a Kiev a causa delle schiaccianti indicazioni di una violenza sessuale diffusa e sistematica nel conflitto. “Non potevo restare nel mio ufficio a New York, di fronte a notizie così strazianti di violenze sessuali. Sono qui perché non dobbiamo risparmiare alcuno sforzo per garantire tolleranza zero e conseguenze coerenti per questi crimini", ha detto Patten. Patten ha avvertito che per troppo tempo il mondo ha consentito che la violenza sessuale venisse impiegata come arma economica, silenziosa ed efficace contro intere comunità. “È economico, perché è gratuita. Molto efficace, perché non colpisce solo la vittima, ma colpisce intere famiglie, le comunità”, ha affermato. “È una guerra biologica. È una guerra psicologica”.