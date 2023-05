L'Ungheria di Orban blocca gli aiuti militari Ue all'Ucraina

L'Ungheria bloccherà la prossima tranche di aiuti militari dell'Unione Europea all'Ucraina e qualsiasi nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia a meno che Kiev non rimuova la banca ungherese Otp dalla sua lista di sponsor di guerra. Lo ha affermato il ministro degli Esteri di Budapest Peter Szijjarto. "Non possiamo dare il via libera finché Otp rimane nella lista nera", ha dichiarato Szijjarto, aggiungendo che "lo stesso vale anche per le sanzioni".

Questa settimana l'Ungheria ha bloccato la proposta di stanziare altri 500 milioni di euro da un fondo gestito da Bruxelles, il Fondo europeo per la pace, che è stato istituito nel 2021 per aiutare l'Ue a prevenire i conflitti e a rafforzare la sicurezza nel mondo. Dopo l'invasione russa del febbraio 2022, l'Unione ha accettato di spendere 4,6 miliardi di euro in aiuti militari per l'Ucraina attraverso lo strumento, una decisione storica per finanziare armi per un Paese in guerra. Nell'ambito dello schema, gli Stati membri chiedono di essere rimborsati per le armi, le munizioni e gli altri aiuti militari che inviano a Volodymyr Zelensky.

Nel giustificare la mossa, l'Ungheria ha chiesto garanzie che anche altre regioni, come i Balcani o il Nord Africa, ricevano denaro dal fondo. I commenti contrastano con la dimostrazione di unità del G7 di Hiroshima, dove Stati Uniti e Regno Unito hanno annunciato ulteriori sanzioni contro Mosca. Le minacce del Paese magiaro rischiano di far passare in secondo piano la riunione dei ministri degli Esteri dell'Ue di lunedì e i colloqui in corso sull'undicesimo pacchetto di sanzioni alla Russia in discussione a Bruxelles.

Come riporta la Reuters, i diplomatici del blocco hanno detto che, a porte chiuse, l'Ungheria ha chiarito che la ragione principale del suo blocco è la lista nera dell'Ucraina della banca Otp. I funzionari comunitari hanno dichiarato di essere al lavoro per risolvere la questione, cercando anche di accertare se Kiev avesse messo nella lista nera l'intera banca o solo la sua filiale russa. Alcuni diplomatici hanno espresso frustrazione per la mossa del governo di Viktor Orban, sostenendo che le due questioni non dovrebbero essere collegate e notando che anche altre società dell'Ue erano sulla lista nera di Kiev. "Parleremo con gli ucraini e parleremo con gli Stati membri dell'Ue, compresa l'Ungheria", ha dichiarato un alto funzionario dell'Ue a condizione di anonimato. "La nostra priorità è chiara: aiutare l'Ucraina a vincere la guerra e per farlo è necessario un aiuto militare e finanziario. È una priorità assoluta per l'Unione europea".

L'Ue ha fornito finora un totale di circa 3,6 miliardi di euro per il sostegno militare all'Ucraina nell'ambito del Fondo europeo per la pace. L'Ungheria, che è membro dell'Ue e anche della Nato, si è rifiutata di fornire equipaggiamenti militari alla vicina Ucraina e ha anche ripetutamente criticato le sanzioni comunitarie contro la Russia di Vladimir Putin, anche se alla fine ha sostenuto tutte le misure concordate finora.