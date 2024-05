Come l'ultradestra sta conquistando i giovani europei

Anti-sistema e anti-immigrazione, nazionalista, sovversiva ma al tempo stesso ancorata ai valori conservatori. Grazie a questo mix l'ultradestra europea attrae sempre di più i giovani europei. Che si tratti dei sostenitori tedeschi di Alternativa per la Germania o quelli spagnoli del partito Vox, degli olandesi del Partito delle Libertà o i francesi del Rassemblement National, questa miscela sta fruttando una mole di consensi che potrebbero ben presto trasformarsi in voti nelle urne delle prossime Europee.

Mentre alle scorse elezioni, la generazione Z e i millennials avevano premiato soprattutto i partiti ecologisti, la nuova tornata elettorale potrebbe vedere una virata decisamente a destra del voto nella fascia d'età 18 - 35 anni. Ma quali sono le sirene che attirano così tanto ragazze e giovani adulti verso i partiti dell'ultradestra? Se nel 2019 dominavano le preoccupazioni sull'ambiente e i cambiamenti climatici, la generazione post-pandemica, si sente più isolata, con meno soldi in tasca e alloggi scarsi, frustrata da prospettive economiche poco allettanti, in un'Europa alle prese con la guerra in Ucraina, il conflitto in Medio oriente e un'inflazione crescente. Questa insicurezza, anziché spingerli a ribellarsi a sistemi economici disfunzionali, li sta orientando verso partiti che promettono di reinsediare un a mitologica "età dell'oro" vissuta dai loro padri e nonni.

Il ritorno dell'etno-nazionalismo in Germania

Alcuni giorni fa ha fatto scalpore in Germania un video circolato sui social di un gruppo di giovani benestanti sull'isola di Sylt, una meta di vacanze popolare tra le fasce più ricche della popolazione. Bicchieri in mano cantano cori contro gli "stranieri" e invocano "Germania per i tedeschi". Nella folla di giovani, uno in camicia bianca solleva il braccio destro tipico del saluto hitleriano. Atteggiamenti e discorsi che fino a poco tempo fa erano un tabù o restavano relegati ad ambienti isolati neo-nazisti, sono stati sdoganati grazie all'AfD, il partito di estrema destra al vaglio dei giudici per numerosi casi di violenza, sia verbale che fisica, da parte dei suoi membri ed eletti. Il suo Spitzekandidat, l'eurodeputato Maximilian Krahl è finito in un vortice politico e mediatico, prima a causa di rapporti poco trasparenti con Russia e Cina, poi a causa di commenti pro-nazisti. Quest'ultimo episodio ha determinato una spaccatura profonda all'interno del gruppo Identità e democrazia, a cui aderisce la Lega di Matteo Salvini. Nonostante l'isolamento e il recente divorzio voluto da Marine Le Pen, per l'AfD non si registrano cali nei consensi, men che meno tra i giovani. Pur essendo stato fondato da esponenti della classe media, critici nei confronti delle politiche dell'Eurozona, il partito di estrema destra ha finito con l'incarnare il ruolo di un partito sovversivo.

Un'aura che gli ha garantito numerosi sostenitori tra i giovani tedeschi, alla ricerca di una nuova identità, basata sull'etnia e il nazionalismo. Nei video su Tik Tok, Krah critica la sinistra e la sua spinta verso la "decrescita, che fondamentalmente promette giovani che saranno più poveri dei loro genitori e nonni" e chiede sacrifici per salvare il clima. "Con noi non dovranno sacrificare nulla", ha promesso Krah. Il successo maggiore di questo messaggio lo si riscontra nella Germania orientale. In meno di dieci anni l'AfD è passato da una media del 13% di preferenze al 22% dei sondaggi attuali. Lo scorso anno sono stati premiati alle regionali anche nelle regioni occidentali dell'Assia e della Baviera, mentre nel 2021 alle elezioni federali si erano fermati al 6%. Le Europee saranno un banco di prova cruciale per testare la crescita del partito, sostenuta da giovani tedeschi che lamentano prezzi esosi per i pochi alloggi disponibili e il timore di povertà adesso che Berlino non è più la corazzata produttiva di un tempo.

L'enfant prodige Bardella

La politica di "de-diabolizzazione" degli eredi del fascismo transalpino, iniziata negli anni '80 e portata avanti nell'ultimo ventennio da Marine Le Pen, sta dando i suoi frutti. In Francia il Rassemblement national viene votato dal 36 per cento dei francesi tra i 18 e i 24 anni. Un elettorato meno nostalgico rispetto a quello che sosteneva suo padre e il Front National. L'ultima mossa in chiave svecchiamento è stata quella di affidare la presidenza a Jordan Bardella, classe 1995.

Ai suoi oltre 500mila follower su Instagram, grazie a video dal montaggio accattivante, l'enfant prodige dell'ultradestra transalpina promette di bloccare "l'immigrazione massiccia imposta dall'Unione europea" e chiede di trasformare le elezioni del 9 giugno in un "referendum pro o contro l'immigrazione". Un discorso che fa presa su coloro che "non riconoscono più il Paese in cui sono cresciuti" e "si sentono in pericolo" a causa della presenza massiccia di migranti. Nelle intenzioni di voto per il 9 giugno, Bardella surclassa il presidente Emmanuel Macron. Il 31% voterebbe il giovane Rn, contro un 15,5% di preferenze per l'attuale capo dell'Eliseo. Alle presidenziali del 2022 il voto dei giovani era stato indirizzato invece verso l'esponente di sinistra Jean-Luc Mélenchon della France Insoumise. Qualcosa è cambiato.

Fame di case in Olanda

Nei Paesi Bassi a conquistare il voto dei giovani è stato Geert Wilders e il suo Partito delle Libertà (Pvv) col 31% dei sostenitori tra i 18 e i 24 anni. Come sottolineato dal giornale Politico, Wilders è riuscito a conquistare persino un elettorato giovanile di norma all'avanguardia e pro-diritti come quello olandese. Durante le ultime elezioni nazionali invece, anche fuori le scuole d'arte, si parlava di una quantità eccessiva di rifugiati e di una legislazione ambientale troppo restrittiva. Temi cari all'ultradestra. I suoi discorsi anti-Islamizzazione ricevono migliaia di commenti di sostegno, ma a garantirgli voti è stato soprattutto il discorso sull'accesso alle abitazioni, che in Olanda scarseggiano, soprattutto in città come Rotterdam, ad alta intensità di immigrati. Qui la proposta Wilders di dare priorità ai cittadini locali ha fatto parecchia presa tra chi vive a cavallo tra i 20 e i trent'anni.

La retorica anti-sistema in Portogallo e Spagna

Altro Paese che ha visto uno spostamento a destra dei voti delle nuove generazioni è il Portogallo. Il partito di estrema destra Chega (Basta in italiano), secondo gli exit poll delle elezioni di marzo avrebbe raccolto circa il 25% dei voti tra gli under 30. Anche in questo caso è stata vincente la retorica anti-establishment del leader André Claro Amaral Ventura. Oltre a ricorrere a slogan come "i portoghesi si sentono stranieri in casa loro", in campagna elettorale ha chiesto misure di sostegno per le famiglie under 40. In un video postato su Instagram sul canale del partito, una giovane donna ricorda come i deputati di Chega, accusati di razzismo, siano in realtà "assediati, insultati e aggrediti" all'interno del Parlamento.

Una retorica "vittimista" che risuona evidentemente nelle menti di ragazzi e ragazze, che si sentono spesso ininfluenti e marginali nelle scelte decisive della vita. Quella dell'insurrezione contro il sistema è una carta giocata anche da Santiago Abascal, il leader del partito spagnolo Vox che protesta da tempo contro la "dittatura progressista" attuata dal Partito socialista di Pedro Sanchez. Nonostante le ultime legislative non lo abbiano visto trionfare come immaginava, Abascal continua a promettere lotta dura contro l'aborto e le leggi sui diritti dei transgender, nonché di farla finita con i sacrifici per il clima (nonostante l'estrema siccità affligga numerose regioni in Spagna). Per attrarre i giovani, Vox punta il dito contro l'Europa che impedisce di acquistare casa prima dei 50 anni e che li fa vivere "peggio dei loro genitori e dei loro nonni".