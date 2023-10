L'ultradestra avanza anche nelle regioni più ricche della Germania

I consensi erano già di tutto rispetto cinque anni fa. Ma adesso, l'ultradestra tedesca può dire di essere la seconda forza politica in due delle regioni più ricche del Paese, la Baviera e l'Assia. L'Afd ha infatti scavalcato verdi, liberali e socialisti, le tre forze che compongono il governo di Olaf Sholz, nelle elezioni che si sono svolte domenica in questi due land che nel complesso hanno 20 milioni di abitanti. A vincere sono stati la Csu e la Cdu, le due anime dei moderati di centrodestra, che in queste regioni hanno da tempo le loro roccaforti.

Né la Csu in Baviera (36,6% dei voti), né la Cdu in Assia (34,5%) dovrebbero aver bisogno dell'Afd per governare. Ma nel partito di ultradestra si festeggia comunque: l'Afd ha infatti confermato di non essere più solo un fenomeno politico nelle regioni più povere dell'Est della Germania. In Baviera, la regione più ricca d'Europa, sono poco sotto il 16%, in crescita di quasi 6 punti rispetto al 2018. Un risultato che ha permesso di scavalcare i liberali di Fw (alleati della Csu) e i Verdi, scesi sotto il 15%, quasi tre punti in meno rispetto alle ultime elezioni. Anche l'Spd, il partito di centrosinistra del cancelliere Scholz, ha perso consensi, attestandosi intorno all'8%.

Per l'Spd, che comunque non ha mai sfondato più di tanto in Baviera, il risultato più negativo è stato in Assia: qui ha perso 4,7 punti rispetto al 2018, fermandosi al 15,1%. Anche i Verdi hanno perso consensi (14,8%), mentre l'Afd ha conquistato la seconda piazza con oltre il 18% dei voti. Per la ministra dell'Interno tedesca Nancy Faeser, capolista dell'Spd in Assia e tra i target preferite delle campagne anti-migranti dell'Afd, lo smacco è doppio, e ha ammesso che il risultato delle elezioni per il suo partito è stato "molto deludente".

