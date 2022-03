Si ferma l'ultimo treno tra Russia e Europa

L'operatore ferroviario nazionale della Finlandia VR sospenderà da lunedì 28 marzo il servizio tra Helsinki e San Pietroburgo, chiudendo l'ultimo collegamento in treno rimasto operativo tra la Russia e l'Ue. Dall'inizio del conflitto e con lo stop ai voli verso l'Europa, Allegro (questo il nome dell'alta velocità finlandese) era diventato il canale privilegiato dei russi per raggiungere l'Europa, o per fuggire dal Paese. Adesso, le alternative sono essenzialmente ridotte all'auto o alle linee dei pullman.

La decisione della Finlandia è stata presa dopo una valutazione sulla situazione dei suoi cittadini rimasti in Russia: "Durante queste settimane le persone che volevano partire dalla Russia hanno avuto a disposizione un tempo adeguato per farlo. Ora a causa delle sanzioni interromperemo per il momento il servizio", ha spiegato VR in una nota. Per il ministro finlandese Tytti Tuppurainen "la prosecuzione del traffico di Allegro non è più appropriata dal punto di vista dello Stato".

Questo weekend, dunque, sarà l'ultimo a disposizione per viaggiare tra Finlandia e Russia in treno. Alcune linee di pullman offrono servizi per la Finlandia o l'Estonia, ma il treno Allegro da San Pietroburgo a Helsinki, che attualmente effettua corse due volte al giorno e può ospitare 350 passeggeri, era l'unica opzione rimasta in treno per raggiungere l'Europa. Non a caso, pochi giorni dopo l'inizio della guerra in Ucraina, i biglietti di Allegro hanno cominciato a esaurirsi. "Circa il 70% dei passeggeri sono russi", aveva dichiarato la settimana scorsa al Time Viktoria Hurri, direttrice dei servizi passeggeri di VR. "È molto difficile per noi dire se hanno intenzione di rimanere (nell'Unione Europea, ndr). Ma stanno portando molti bagagli”, aveva aggiunto.