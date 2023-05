Blitz della polizia contro Ultima generazione: "È un'organizzazione criminale"

Perquisizioni in tutto il Paese e il congelamento di beni e conti correnti. Una serie di blitz della polizia hanno riguardato mercoledì 24 maggio diverse sedi di Ultima generazione in Germania: il gruppo di attivisti per il clima è accusato di aver costituito un'organizzazione criminale. L'indagine riguarderebbe sette persone tra i 22 e i 38 anni, e sarebbe scattata nell'aprile del 2022 dopo il tentato sabotaggio di un oleodotto che collega la città tedesca di Ingolstadt con Trieste, in Italia.

Il blitz è stato condotto su ordine della Procura della Repubblica in 15 sedi sparse nel Paese. L'indagine si baserebbe su una serie di denunce raccolte lo scorso anno per presunti reati penali attribuibili a Ultima generazione. In particolare, gli imputati sono accusati di aver organizzato una campagna di raccolta fondi per finanziare azioni criminali. La raccolta avrebbe portato nelle casse dell'organizzazione 1,4 milioni di euro. In seguito alle perquisizioni, sono stati congelati beni e conti correnti riconducibili agli indagati, ed è stato oscurato il sito web dell'ong. Ma nessuno degli attivisti è stato finora arrestato, secondo l'agenzia stampa Dpa.

Lobbystrukturen durchsuchen und fossile Gelder der Regierung beschlagnahmen - Wann?



Bundesweite Razzia. #VölligBekloppt https://t.co/OnRNyI58jh — Letzte Generation (@AufstandLastGen) May 24, 2023

Il gruppo si è affidato a Twitter per replicare al blitz: "Quando cercherete nelle strutture della lobby e confischerete i fondi fossili del governo?", si legge in un post. Recentemente, il cancelliere Olaf Scholz aveva duramente criticato le azioni di Ultima generazione.

