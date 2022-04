L'ufficio postale più sperduto del mondo cerca impiegati

Cercasi lavoratori disposti a trascorrere cinque mesi in Antartide. L’annuncio è stato diramato dall’Antarctic Heritage Trust, l’organizzazione britannica che gestisce quello che la Bbc ha ribattezzato “l'ufficio postale più remoto del mondo”. La squadra di impiegati lavorerà infatti nella base antartica di Port Lockroy, sull’isola di Goudier, a sud dell’Argentina. Il personale dell’ufficio postale in verità svolgerà funzioni che hanno ben poco a che vedere con la spedizione di lettere e pacchi.

Gli impiegati sono infatti responsabili di monitorare la colonia di pinguini che vive sull’isola, oltre che di gestire il negozio di articoli da regalo e un piccolo museo locale che prima del Covid-19, era solito accogliere circa 18 mila persone tra novembre e marzo, durane l'estate antartica. Sul portale Tripadvisor si possono consultare le recensioni lasciate dai turisti che si dicono in gran parte entusiasti della visita

“È il posto più magico del mondo”, ha raccontato alla Bbc Lauren Elliott, una delle ultime impiegate che hanno lavorato all’ufficio di Port Lockroy prima della pandemia. “È stato davvero emozionante, abbiamo dovuto contare tutti i pinguini”, ma “bisogna pulire molto e c'è un sacco di cacca di pinguino”. “Non c'è mai tempo per annoiarsi: è un posto davvero interessante”, ha aggiunto la donna.

Lauren Luscombe, responsabile delle operazioni dell’ufficio postale in Antartide, ha spiegato che “data la natura delle attività quotidiane necessarie per mantenere Port Lockroy senza intoppi, cerchiamo candidati che possano portare una serie di competenze al team come esperienza di vendita al dettaglio, gestione del patrimonio, conservazione e manutenzione degli edifici e capacità di leadership”. Ma oltre a tutto ciò, “è importante che i candidati ci mostrino chi sono: dobbiamo conoscerli, attraverso la loro candidatura e durante tutto il processo di selezione. I prescelti vivranno in ambienti ristretti per cinque mesi, quindi è anche essenziale che curiamo il giusto equilibrio tra competenze e personalità”.

Le persone che desiderano candidarsi per il ruolo possono farlo sul sito ufficiale dell'Antarctic Heritage Trust entro lunedì 25 aprile. Chi passerà la selezione dovrà frequentare una settimana di corsi di formazione a Cambridge nel mese di ottobre 2022 prima di partire per l'Antartide, dove gli impiegati vivranno e lavoreranno fino a marzo 2023.