Ufficiali tedeschi spiati, media del Cremlino pubblicano audio: "Preparano guerra con la Russia"

Alti ufficiali tedeschi sono stati ascoltati mentre discutevano di obbiettivi militari russi in Crimea nella guerra in Ucraina. La fuga di notizia è stata confermata dal governo di Berlino e definita "molto seria" dal cancelliere Olaf Scholz che ha annunciato indagini "molto serie" per chiarire "con molta attenzione, molto intensamente e molto rapidamente" la vicenda. I media russi vicini al Cremlino hanno pubblicato l'audio integrali delle discussioni svelando alcuni piani tedeschi e probabilmente degli alleati Nato in Ucraina.

Gli alti ufficiali tedeschi "ascoltati": cosa hanno detto su Ucraina, Russia e Crimea

Gli alti ufficiali tedeschi intercettati dalla Russia si sono confrontati su temi sensibili come l'invio dei missili Taurus all'Ucraina su una linea non criptata. La conferma arriva dal ministero della difesa dopo che il quotidiano tedesco Bild am Sonntag e Der Spiegel avevano denunciato che la video conferenza si era svolta sulla piattaforma americana Webex ed era stata inviata agli ufficiali sui telefonini da una linea fissa della Bundeswehr, l'esercito tedesco.

"Ci sono indicazioni che era stato usato un mezzo non sufficientemente sicuro alla luce dei contenuti discussi. È una delle questioni sotto esame", ha dichiarato una portavoce delle forze militari della Germania. Anche il comandante dell'aeronautica, Ingo Gerhartz, aveva preso parte alla riunione.

Oltre la possibile consegna di missili da crociera Taurus all'Ucraina, cosa che Scholz ha finora pubblicamente respinto con fermezza, gli ufficiali hanno parlato anche dell'addestramento dei soldati ucraini e di possibili obiettivi militari, tra cui il ponte Kerch che collega la Russia alla Crimea occupata dal 2014. Kiev chiede da tempo alla Germania di fornirle i missili Taurus, che possono raggiungere obiettivi fino a 500 km di distanza.

L'agenzia di stampa Reuters ha ascoltato la registrazione di 38 minuti ma non ha potuto confermarne l'autenticità in modo indipendente.

Medvedev: "La Germania si prepara a una guerra con la Russia"

L'audio integrale delle discussioni tra gli alti ufficiali tedeschi è stato pubblicato dall'emittente della propaganda russa del Cremlino RT. Secondo il numero due del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, l'audio sarebbe la prova dell'intenzione della Germania di entrare in guerra contro la Russia. "Tutti i tentativi di presentare la conversazione degli ufficiali della Bundeswehr come un semplice gioco di missili e carri armati sono menzogne. La Germania si prepara a una guerra con la Russia", ha scritto Medvedev sul suo canale Telegram.

Intervenuto a un forum diplomatico in Turchia, il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha affermato che la registrazione indica che l'Ucraina e i suoi sostenitori "non vogliono affatto cambiare rotta e vogliono infliggere una sconfitta strategica alla Russia sul campo di battaglia".

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha chiesto alla Germania di fornire "prontamente" spiegazioni sulla discussione, sottolineando che "I tentativi di evitare di rispondere alle domande saranno considerati come un'ammissione di colpa".