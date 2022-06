La prima ufficiale trans dell'esercito tedesco punita perché su Tinder

La prima ufficiale transgender dell'esercito tedesco, è stata costretta a difendere la sua presenza su Tinder davanti a un giudice, e ha perso. La donna era stata punita dai suoi superiori ma aveva fatto ricorso contro la decisione. Ora il Tribunale amministrativo federale ha però dato ragione a chi ha deciso di sottoporla a un richiamo, sostenendo che i militari con funzioni particolarmente rappresentative devono "esercitare moderazione nella forma della loro apparizione, anche su siti web privati".

Durante il suo periodo come comandante di battaglione a Storkow (Oder-Spree) nel Brandeburgo, Anastasia Biefang ha scritto nel profilo della nota app di incontri: "Spontanea, lussuriosa, trans*, in una relazione aperta in cerca di sesso. Tutti i sessi sono benvenuti". La Corte ha stabilito che il suo profilo violava il "dovere straordinario di buona condotta" che Biefang aveva come soldato di alto rango. Secondo il comunicato stampa della corte, la breve descrizione nell'app di appuntamenti dava "ragioni per dubitare della sua integrità morale".

Il "dovere di buona condotta fuori servizio" richiede "che un comandante di battaglione con responsabilità del personale di circa mille persone tenga conto della sua posizione professionale nella scelta delle parole e delle immagini utilizzate su Internet", hanno spiegato i giudici. "Deve quindi evitare un linguaggio che trasmetta la falsa impressione di una vita sessuale indiscriminata e una grave mancanza di integrità caratteriale", ha concluso. Dopo il verdetto, Biefang ha dichiarato di non aver ancora capito cosa ci fosse di falso o di fuorviante nel suo profilo personale: "In futuro, probabilmente farò controllare ai miei manager i miei profili per vedere se sono legali".

Secondo la Bundeswehr (le forze armate tedesche), che ha portato la donna davanti al tribunale, il profilo avrebbe avuto un impatto pubblico negativo sulla buona reputazione dell'esercito, ma il tribunale amministrativo non era d'accordo con quest'ultimo punto. Per Biefang il verdetto non è solo personalmente deludente e dannoso, ma anche discutibile: "A quanto pare, parlare di sessualità è sbagliato e questo è il punto che mi sorprende in questa sentenza. Il Tribunale Amministrativo Federale ha stabilito che posso vivere così, ma non posso parlarne e nessuno può scoprirlo".

L'annuncio della corte ha suscitato molte discussioni, soprattutto con queste due frasi: "Il comandante, tutelato dai diritti fondamentali, può condurre privatamente una vita sessuale promiscua. Tuttavia, la formulazione nel suo profilo ha suscitato dubbi sulla sua integrità morale". Biefang ritiene che la scelta delle parole da parte della Bundeswehr e della corte, l'hanno anche accusata di condurre una "vita sessuale indiscriminata”, sia "molto dolorosa".

Contattata da Le Monde, ha spiegato di essere "scioccata" dalla sentenza. Certo, il tribunale non si è spinto fino al livello dei suoi superiori, che avevano ritenuto che il suo profilo su Tinder "offuscasse la buona reputazione della Bundeswehr". Ma l'idea che un tale profilo possa aver danneggiato la sua immagine e minato la sua autorità è "assurda", dice.

"Nel 2019, quando ho ricevuto la mia ammonizione, ho riunito i miei ufficiali per tenerli informati. Ho quindi mostrato loro una schermata del profilo e ho detto loro che se lo avessero trovato inappropriato, ne avrei tratto le conseguenze e avrei chiesto di essere sollevata dal mio incarico. Uno di loro ha preso la parola e ha detto: "Sapete, la foto circola da tre mesi, tutto il battaglione l'ha vista ma a nessuno interessa”.

Anastasia Biefang, ora responsabile delle operazioni di pianificazione presso il Comando per il Cyberspazio e le Informazioni della Bundeswehr a Bonn, non intende fermarsi qui. "Non è ancora stato deciso nulla, ma è possibile che mi rivolga alla Corte costituzionale federale perché continuo a pensare che l'ammonizione ricevuta violi i miei diritti fondamentali", afferma.

La moralità di questa sentenza, oltre a creare una discussione sulla libertà in Germania, è stata anche criticata da persone nel campo della politica tedesca, con la presidente della Commissione per la Difesa, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) che ha dichiarato che "non viviamo nel 1955. Il privato è privato e il servizio è servizio". Anche i Verdi hanno definito "deplorevole" la decisione del tribunale.

Stefanie Deinet, professoressa di diritto del personale alla Berlin School of Economics and Law, ha spiegato al Die Welt che il provvedimento disciplinare testimonia concetti morali superati sia nell'esercito tedesco che nella magistratura. Le associazioni Lgbt+ hanno criticato aspramente la decisione del tribunale in ragione della mancanza di procedimenti giudiziari contro uomini eterosessuali che pubblicano regolarmente contenuti molto più espliciti.

In un lungo articolo pubblicato dalla rivista online Legal Tribune Online con il titolo "Pudibond e pericoloso", l'avvocato Patrick Heinemann, membro della Società tedesca per il diritto militare e il diritto internazionale umanitario, descrive le argomentazioni della corte come "altamente problematiche". "È vero che il tribunale non ha basato la sua decisione sull'orientamento sessuale dell'agente, ma sul fatto che fosse promiscua", cioè che avesse diversi partner. "Ma è davvero una coincidenza che sia un'ufficiale migliore della media, elogiata per il suo impegno verso la diversità, ad essere sanzionata per aver cercato intrattenimento sessuale su un sito di incontri chiuso?”, ha scritto.

Tuttavia, continua l'avvocato, la sentenza non è un problema solo per i soldati transgender. "Dopo l'annuncio della decisione, c'è stato un effetto sorpresa sui social network, dove i soldati di tutti gli orientamenti hanno iniziato ad anonimizzare i loro profili, e a cancellare tweet e post per i quali temevano un'azione disciplinare. Questo sviluppo è difficilmente conciliabile con il principio di 'condotta interna' della Bundeswehr, secondo il quale il soldato è un 'cittadino in uniforme' pienamente integrato nella società e con gli stessi diritti fondamentali di tutti gli altri".