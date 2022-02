Sull'Ucraina per ora l'Ue resta in attesa: solo 'mini sanzioni' contro 5 deputati della Crimea

Al termine del Consiglio Affari esteri “più lungo e intenso” degli ultimi anni, l'Ue per ora ha scelto la linea attendista sulla crisi tra Russia e Ucraina e ha solo approvato un mini pacchetto di sanzioni contro quattro membri della Duma, il Parlamento della Federazione Russa, eletti in rappresentanza della Crimea e della città di Sebastopoli, e contro il capo della commissione elettorale di Sebastopoli. Ma se Mosca invaderà il Paese o riconoscerà le due autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, allora l'Europa risponderà immediatamente “con un fronte unito e forte” e approverà “un pacchetto di sanzioni” più corposo che è già pronto sul tavolo dei leader europei.

Lo ha assicurato il capo della diplomazia comunitaria, Josep Borrell, al termine di una riunione durata oltre dieci ore, e in cui ovviamente il tema caldo è stato quello del rischio di invasione in Ucraina. E proprio mentre l'Alto rappresentante parlava a Bruxelles con i giornalisti, le agenzie di stampa battevano la notizia che il presidente russo, Vladimir Putin, nei suoi colloqui telefonici con quello francese, Emmanuel Macron, e con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, aveva informato i due leader che "intende firmare un decreto" sul riconoscimento delle due autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk.

I due leader Ue “hanno espresso il loro disappunto per questo sviluppo della situazione” ma “hanno manifestato la loro disponibilità a proseguire i contatti” con Mosca, per dare ancora una speranza alla diplomazia. Scholz e Macron hanno subito indetto un vertice di emergenza con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i loro "partner più stretti", per decidere le prossime mosse.

Il riconoscimento da parte di Mosca dell'indipendenza delle regioni ribelli del Donbass non significherebbe immediatamente o necessariamente la volontà di annessione e il conseguente rischio di invasione, ma sarebbe un esplicito rifiuto degli accordi di Minsk, che dovevano fungere da cornice per futuri negoziati sulla crisi più ampia.

Nella discussione al Consiglio Ue a Bruxelles la Lituania e la Lettonia avevano spinto per avere una linea più dura e sanzioni immediate contro la Russia senza attendere "ulteriori aggressioni". "Non dobbiamo aspettare nessun attacco" perché "l'Ucraina è già sotto attacco, prima di tutto economicamente", ha dichiarato il ministro degli Esteri lituano, Gabrielius Landsbergis, a margine del Consiglio, chiedendo addirittura “un'offerta di adesione all'Ue”, per Kiev, allo scopo di mandare “un segnale chiaro” a Putin.