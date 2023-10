Niente più supplemento per i bagagli a mano sugli aerei: ok del Parlamento europeo

Niente più bagagli a mano a pagamento. È quanto chiede il Parlamento europeo in una risoluzione sulle dimensioni standardizzate dei bagagli a mano nel trasporto aereo. La risoluzione nasce da una sentenza della Corte di giustizia dell'Ue che di fatto ritiene illegale far pagare ai passeggeri un tale supplemento. Strasburgo vuole che adesso la Commissione europea faccia rispettare la sentenza rivedendo le norme in materia.

"Ogni giorno migliaia di viaggiatori europei che prendono un volo sono costretti ad accettare condizioni assurde: la richiesta di pagamento per il bagaglio a mano e quella per il posto a fianco del proprio familiare rappresentano una degenerazione di un mercato dei trasporti che non rispetta più i diritti dei passeggeri - dice Maria Angela Danzì, europarlamentare del Movimento 5 stelle - Il Parlamento europeo è dalla parte di questi cittadini e con la risoluzione votata oggi chiede con forza di mettere fine ai soprusi perpetrati da molte compagnie aeree".

La risoluzione ricorda che la "libertà in materia di tariffe" dei vettori aerei per quanto riguarda le tariffe passeggeri e merci, riconosciuta dal regolamento Ue sui trasporti del 2008, non comprende la tariffazione del bagaglio a mano. Secondo una sentenza del 2014 della Corte europea, tale bagaglio deve essere considerato un "elemento indispensabile" del trasporto di passeggeri a condizione che soddisfi "requisiti ragionevoli" in termini di peso e dimensioni.

La proposta del Parlamento è che Bruxelles fissi dunque uno standard di peso e dimensioni comune per tutta l'Ue, e che i bagagli in linea con questi standard non siano oggetto di supplementi rispetto al costo del biglietto. Strasburgo chiede anche alla Commissione di affrontare la questione dei costi per l'assegnazione dei posti.

