Niente più obbligo di mascherine in aereo: le nuove linee guida dell'Ue

Dalla prossima settimana, per salire a bordo di un aereo in Europa non sarà più obbligatorio indossare una mascherina. È quanto prevedono le nuove linee guida pubblicate dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e dall'Agenzia per la sicurezza aerea dell'Unione europea (Easa).

Le agenzie hanno affermato che i livelli di vaccinazione, l'immunità acquisita naturalmente e la revoca delle restrizioni in diversi Paesi europei sono alla base della decisione di rimuovere la raccomandazione sulla maschera obbligatoria in vigore dal 2020. Ecdc e Easa ritengono comunque che indossarla sua "ancora una delle migliori protezioni contro la trasmissione di Covid-19".

"Dalla prossima settimana, le maschere per il viso non dovranno più essere obbligatorie nei viaggi aerei in tutti i casi, in linea con i mutevoli requisiti delle autorità nazionali in tutta Europa per il trasporto pubblico", ha affermato il direttore esecutivo dell'Easa, Patrick Ky. “Per i passeggeri e gli equipaggi aerei, questo è un grande passo avanti nella normalizzazione del trasporto aereo. I passeggeri devono comunque comportarsi in modo responsabile e rispettare le scelte degli altri che li circondano. E un passeggero che tossisce e starnutisce dovrebbe prendere in seria considerazione l'idea di indossare una maschera per il viso, per rassicurare coloro che sono seduti nelle vicinanze", ha aggiunto.

Le nuove raccomandazioni entreranno in vigore dal 16 maggio. Ma le agenzie hanno affermato che le regole sulle maschere varieranno ancora da compagnia aerea a compagnia aerea oltre tale data. I passeggeri che viaggiano su voli da o verso una destinazione in cui l'uso della maschera è ancora obbligatorio sui trasporti pubblici potrebbe essere comunque obbligato a indossare una maschera, ad esempio, scrive Politico.