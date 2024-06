Stop ai siti porno per i minorenni: la stretta dell'Europa su Pornhub, Stripchat e XVideos

Per i minorenni potrebbe diventare più complicato, se non impossibile, accedere ai principali siti pornografici online. La Commissione europea ha infatti inviato una richiesta di chiarimenti a Pornhub, Stripchat e XVideos. Tra le richieste ai tre giganti del web a luci rosse c'è quella di fornire "dettagli sui meccanismi di verifica dell'età", in modo da valutare se tali meccanismi riducano effettivamente il rischio che i minorenni possano accedere alle loro piattaforme. Se la valutazione sarà negativa, Bruxelles potrebbe aprire una indagine formale, che a sua volta potrebbe concludersi con pesanti sanzioni finanziarie.

L'azione della Commissione rientra nel quadro del Dsa, il pacchetto di norme Ue che mira a proteggere gli utenti dalla disinformazione e dai contenuti pericolosi sui siti e social media di grandi dimensioni. Nel caso di Pornhub, Stripchat e XVideos, Bruxelles ha avviato una sorta di indagine preliminare, in cui chiede informazioni sulle misure che stanno adottando queste tre piattaforme per proteggere i minori e prevenire la diffusione di contenuti illegali e la violenza sessista. La Commissione europea chiede in particolare "dettagli sui meccanismi di verifica dell'età" adottati dai siti porno, si legge in un comunicato stampa.

Bruxelles chiede inoltre che queste piattaforme agiscano "tempestivamente" per rimuovere eventuali contenuti illeciti non appena ne vengano a conoscenza e per informare l'autorità giudiziaria quando sospettano che un "reato grave" sia stato commesso da un utente sfruttando i loro canali. La Commissione vuole avere anche "informazioni dettagliate sulla (loro) organizzazione interna" al fine di garantire la loro conformità alla normativa.

Pornhub, Stripchat e XVideos hanno adesso tempo fino al 4 luglio per rispondere a Bruxelles.