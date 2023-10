L'Ue sospende tutti gli aiuti alla Palestina

L'Unione europea ha deciso la sospensione immediata di tutti gli aiuti umanitari e allo sviluppo nei confronti della Palestina, non solo quelli diretti a Gaza ma anche quelli verso la Cisgiordania, regione sotto il controllo dell'Autorità nazionale palestinese e in cui Hamas è assente. La decisione a sorpresa e senza precedenti è stata comunicata su X dal commissario all'Allargamento, Oliver Varhelyi.

"La portata del terrore e della brutalità contro Israele e il suo popolo sono a un punto di svolta. Non si può fare far finta di nulla. In qualità di principale donatore dei palestinesi, la Commissione europea sta riesaminando l'intero portafoglio di aiuto allo sviluppo, per un valore complessivo di 691 milioni di euro. Tutti i pagamenti sono immediatamente sospesi. Tutti i progetti sono stati messi sotto osservazione. Tutte le nuove proposte di bilancio, comprese quelle per il 2023, rinviate fino a nuovo avviso. Valutazione completa dell'intero portafoglio", ha annunciato il commissario. "Occorre ora affrontare le fondamenta della pace, della tolleranza e della coesistenza. L'incitamento all'odio, alla violenza e la glorificazione del terrore hanno avvelenato le menti di troppi. Abbiamo bisogno di agire e di farlo subito", ha concluso.

