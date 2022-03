"Non unitevi al battaglione ucraino": dall'Italia alla Germania appello ai cittadini Ue

Sette paesi dell'Ue, tra cui Italia, rappresentata dalla ministra della Giustizia Marta Cartabia, hanno sconsigliato ai propri cittadini di rendersi in Ucraina per combattere l'offensiva russa. In una dichiarazione congiunta gli Stati "hanno scoraggiato all'unanimità gli europei dall'unirsi" alle file dei combattenti volontari.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato alla fine di febbraio la creazione di una "legione internazionale" nella quale, secondo il ministero degli Esteri ucraino, si sono arruolati circa 20mila combattenti stranieri, provenienti principalmente dai paesi europei.

L’appello è stato lanciato in seguito alla riunione del cosiddetto "gruppo Vendôme", un gruppo, nato nel 2018 all’indomani degli attacchi terroristici che colpirono alcune capitali europee, che riunisce i ministri della Giustizia di Francia, Germania, Olanda, Spagna, Italia, Lussemburgo e Belgio e il commissario europeo per la Giustizia Didier Reynders, che si è riunito lunedì a Bruxelles per un incontro dedicato alla guerra in Ucraina.

"Scoraggiamo ovviamente le persone dall'andare in un teatro di guerra", ha detto il ministro dell'Interno francese Gérald Darmanin. "Per quanto ne so in Francia ci sono state pochissime partenze, in ogni caso partenze permanenti, quasi nessuna", ha detto Darmanin, il cui Paese detiene la presidenza del Consiglio dell'Ue.

Il ministro ha anche detto che i paesi dell'Ue sono "molto attenti a garantire che le persone che arrivano sul territorio europeo siano rifugiati e non persone che sono già schedate per reati gravi o terrorismo, o persone che provengono dai servizi segreti di un altro paese", ha detto. Ma, ha aggiunto "per la mia conoscenza come ministro francese questa minaccia non ci sembra essere caratterizzata al momento in cui vi sto parlando".