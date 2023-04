L'Ue sanziona i cugini di Assad per "traffico di droga che arricchisce il regime"

L'Unione europea ha sanzionato i cugini del presidente siriano Bashar al-Assad e diversi suoi parenti con l'accusa di traffico di captagon, una droga sintetica di cui la Siria è diventata un esportatore globale. Due di questi cugini del presidente siriano, Samer Kamal al-Assad e Wassim Badi al-Assad, sono già stati sanzionati con le stesse accuse da Stati Uniti e Regno Unito. L'Ue ha aggiunto un terzo membro della famiglia, Mudar Rifaat al-Assad, e diversi leader, uomini d'affari o membri di milizie affiliati al regime e coinvolti nel traffico di droga, si legge nella decisione, emessa durante una riunione dei ministri degli Esteri dell'Ue a Lussemburgo.

In tutto sono stata sanzionate 25 persone e 8 entità e la maggior parte delle sanzioni "riguarda persone ed entità responsabili della produzione e del traffico di stupefacenti, in particolare Captagon. Il commercio di amfetamine si è trasformato in un modello di attività guidato dal regime, che arricchisce la cerchia interna del regime e fornisce a quest'ultimo entrate che rafforzano la sua capacità di mantenere le proprie politiche repressive contro la popolazione civile", si legge in una nota del Consiglio.

Secondo un'inchiesta dell'Afp pubblicata a novembre, lo stimolante, un tempo associato ai jihadisti dello Stato Islamico, avrebbe generato un'industria illegale del valore di oltre 10 miliardi di dollari che sostiene il regime del presidente Assad, e che farebbe della Siria il più recente narco-stato del mondo.

Sanzionate anche diverse società di sicurezza private, quali Al-Jabal Security and Protection, Castle for Security and Protection e Aman for Protection and Security, nonché persone ed entità ad esse collegate. "Queste società fungono anche da società di comodo per le milizie fedeli al regime e le sostengono attraverso attività quali il reclutamento di membri", afferma il Consiglio, sostenendo di aver "accertato che le milizie fedeli al regime sostengono il regime siriano nelle sue politiche repressive e commettono abusi dei diritti umani e violazioni del diritto internazionale umanitario per conto del regime siriano".

Le sanzioni nei confronti della Siria sono state introdotte per la prima volta nel 2011 in risposta alla violenta repressione contro la popolazione civile da parte del regime. In seguito alla decisione odierna, l'elenco delle persone e delle entità oggetto di sanzioni in considerazione della situazione in Siria comprende ora 322 persone, soggette sia a congelamento dei beni sia a divieto di viaggio, e 81 entità, soggette a congelamento dei beni.