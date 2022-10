"Ue rischia dipendenza da Cina su digitale e materie prime come con la Russia sul gas"

Non ripetere gli errori fatti in passato con la Russia rendendosi nuovamente dipendenti da una potenza straniera e con mire espansionistiche. Il monito è arrivato dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al termine del summit Ue nel quale è emersa, ancora una volta, la spaccatura interna al Vecchio Continente sui rapporti con Pechino. A preoccupare Bruxelles è soprattutto il riavvicinamento tra la Germania e la Cina testimoniato dall’annunciato sì di Berlino alla partecipazione cinese nella proprietà del porto di Amburgo e la prossima missione nel Paese asiatico del cancelliere Olaf Scholz: il primo leader del G7 a incontrare Xi Jinping dall’inizio della pandemia.

La Cina come la Russia

“Abbiamo imparato la nostra lezione sull'eccessiva dipendenza dai combustibili fossili dalla Russia e su quanto sia difficile ma necessario sbarazzarsi di questa dipendenza”, ha detto von der Leyen, che in passato è stata ministra del governo di Angela Merkel finito nel mirino negli ultimi mesi per aver reso la prima economia europea dipendente dall’energia russa. “Nel caso della Cina - ha avvertito la politica tedesca - c’è il rischio della dipendenza dalle tecnologie e dalle materie prime”. “Pertanto, le priorità sono: rafforzare le nostre capacità e, naturalmente, anche diversificare l'approvvigionamento di materie prime verso fornitori affidabili e di fiducia”.

Il rapporto col Dragone

Oltre ai rischi posti dalla dipendenza tecnologica da Pechino, la numero uno dell’esecutivo europeo ha ricordato che “stiamo assistendo a un’accelerazione delle tensioni” con il Dragone. “È stato molto chiaro dal Congresso del Partito comunista che il presidente Xi sta continuando a rafforzare il corso molto deciso e autonomo che la Cina ha intrapreso”. Una strada segnata, a detta di von der Leyen, “dalla missione per stabilire il suo dominio nell'Asia orientale e la sua influenza a livello globale”. “Allo stesso tempo, a febbraio abbiamo assistito alla cosiddetta partnership ‘senza limiti’ tra Russia e Cina, proprio prima dell'invasione dell'Ucraina”. Tutti elementi che, ha avvertito la presidente, “influenzeranno le relazioni Ue-Cina”. Il tema è stato discusso nella riunione del Consiglio europeo a Bruxelles, ma leader si sono limitati a ‘partorire’ appena un riga nelle conclusioni che recita: “Il Consiglio europeo ha tenuto una discussione strategica sulle relazioni dell'Unione europea con la Cina".

La parole di von der Leyen in conferenza stampa suonano come un monito soprattutto al Paese d’origine della presidente, la Germania, il cui governo è finito sotto accusa per il riavvicinamento alla Cina. Tuttavia, il cancelliere Scholz ha confermato il suo viaggio a Pechino a inizio novembre che potrebbe aprire un nuovo capitolo nella relazione tra la prima economia europea e il gigante asiatico.