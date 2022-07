"La pandemia non è finita, tornate a vaccinarvi": l'appello Ue

Buona parte dell'Europa torna a tingersi di rosso scuro, il colore che indica il rischio Covid più elevato. E l'Italia, insieme a Francia, Portogallo, Grecia e Spagna, è tra i Paesi Ue più colpiti dalla nuova ondata di contagi. "La pandemia è ancora tra noi", è il monito lanciato da Bruxelles, che, in concerto con l'Ema, l'agenzia Ue del farmaco, invita la popolazione a tornare a vaccinarsi.

"I numeri sono di nuovo in forte aumento in Europa", dice la commissaria Ue alla Salute Stella Kyriakides. "I regolatori internazionali concordano sul fatto che i vaccini attuali funzionano contro Omicron e le sue sottovarianti. Per tutta l'estate proteggetevi con vaccini e richiami", ha ribadito in un tweet. Per l'Ema, "i prodotti autorizzati continuano a fornire protezione contro malattie gravi, ospedalizzazione e morte". Per questo, gli esperti dell'agenzia Ue ne incoraggiano "l'utilizzo, ove disponibile, sia come vaccinazione primaria sia come dosi richiamo".

Tuttavia, dice ancora l'Ema, l'effetto-scudo contro contagio e sintomi lievi è calato con la comparsa di nuove varianti di Sars-CoV-2, il che porta a raccomandare booster futuri con vaccini aggiornati. Su questi ultimi, "le prove sono ancora in fase di raccolta" e i relatori hanno rimarcato la necessità di "rivedere attentamente i dati clinici emergenti dagli studi clinici in corso, per determinare l'idoneità dei prodotti adattati". Gli enti regolatori hanno infine evidenziato l'importanza di "pianificare studi di efficacia con i vaccini aggiornati, per determinare il livello di protezione conferito contro infezioni, ricoveri e decessi in condizioni di vita reale".

Intanto, l'Ecdc, il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, certifica che in Italia i nuovi casi di Covid sono in forte aumento. Nella mappa del contaggio aggiornata, il Belpaese è interamente colorato di rosso scuro, al pari di Portogallo, Francia e Islanda. In rosso scuro anche gran parte della Grecia e la Spagna Occidentale.