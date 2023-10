L'Ue sceglie la linea morbida con Israele

Le parole sono importanti. E quando si parla delle conclusioni di un Consiglio europeo, questa affermazione è più che mai vera. Dopo cinque ore di dibattito, i leader dei 27 Stati membri dell'Unione europea, sono riusciti a trovare un accordo sulla posizione comune da tenere nei confronti della guerra tra Israele e Hamas, grazie a un lavoro certosino sui termini da utilizzare. Passa la linea delle "pause umanitarie", al plurale, al posto della richiesta iniziale di una sola pausa. Ma allo stesso tempo si ammorbidiscono le critiche all'uso eccessivo della forza da parte di Israele. Nel testo concordato sparisce la frase in cui il Consiglio diceva di "condannare con la massima fermezza tutte le violenze e le ostilità contro tutti i civili", contenuta in una precedente bozza.

Al suo posto c'è una frase in cui i leader dicono di "deplorare tutte le perdite di vite civili". Possono sembrare dettagli, ma nel linguaggio della 'bolla' europea sono dettagli fondamentali. L'Unione europea, si legge ancora nel testo, "enfatizza con fermezza il diritto di Israele di difendersi", e "condanna nel modo più forte possibile" Hamas per il suo attacco terroristico del 7 ottobre, in cui sono stati uccisi oltre 1.400 israeliani, sostenendo che "l'utilizzo di civili come scudi umani è un'atrocità particolarmente deplorabile". Per quanto riguarda invece l'uccisione di palestinesi nei bombardamenti israeliani, i leader parlano della "importanza di assicurare la protezione di tutti i civili in ogni circostanza e in accordo con il diritto internazionale umanitario".

Nella riunione sono stati la Spagna e il Portogallo, guidati dai socialisti Pedro Sanchez e António Costa, a provare a convincere il Consiglio a usare parole più forti per chiedere a Tel Aviv una pausa delle ostilità, chiedendo anche un "cessate il fuoco", e per chiedere di criticare gli attacchi contro le infrastrutture civili. Martedì era stato lo stesso Segretario generale dell'Onu, António Guterres, a parlare di "punizioni collettive" contro i palestinesi e di "chiare violazioni del diritto umanitario internazionale" a Gaza.

Ma a Bruxelles ha prevalso la linea morbida voluta dai Paesi più vicini a Israele, tra cui la Germania di Olaf Scholz e l'Austria di Karl Nehammer. Il primo, arrivando alla riunione a Bruxelles, aveva detto di "non avere dubbi" che nei suoi attacchi l'esercito di Israele avrebbe rispettato "le regole derivanti dal diritto internazionale" in quanto Israele "è uno Stato democratico con principi molto umanitari che lo guidano". Nehammer aveva invece lamentato che "tutte le fantasie sul cessate il fuoco e sulla cessazione delle ostilità hanno portato al rafforzamento di Hamas".

Un accordo è stato trovato anche sulla necessità di far pervenire quantomeno gli aiuti umanitari a Gaza. Da sabato sono entrati nella Striscia 74 camion che trasportavano rifornimenti umanitari, molto meno dei 100 al giorno di cui le Nazioni Unite dicono che abbia bisogno il territorio in cui vivono oltre 2 milioni di persone, che da settimane non ricevono rifornimenti di nessun tipo e a cui sono state tagliate acqua ed elettricità. Il Consiglio nelle sue conclusioni "esprime la grave preoccupazione per il deterioramento della situazione umanitaria" nella Striscia e chiede un "accesso umanitario continuo, rapido, sicuro e senza ostacoli" da raggiungere attraverso anche "corridoi umanitari e pause per i bisogni umanitari".

A quasi tre settimane dall'inizio della guerra, a Gaza sono stati uccisi dai bombardamenti israeliani oltre 7mila palestinesi, tra cui 2.400 bambini, secondo le stime del ministero della Salute, gestito da Hamas, che ha anche pubblicato i nomi di 6.747 vittime. La carenza di carburante nella Striscia di Gaza, fondamentale per produrre l'energia per alimentare gli ospedali, è cresciuta a tal punto che l'Unrwa, l'agenzia delle Nazioni Unite che da decenni si occupa dei rifugiati palestinesi, ha dichiarato di aver iniziato a ridurre significativamente le sue operazioni.

