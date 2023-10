Prima i tagli agli aiuti poi li triplica: il cortocircuito europeo su Gaza dopo 8 giorni di buio

Dopo 8 giorni di divisioni, l'Unione europea sembra aver trovato una posizione comune sul conflitto in corso tra Israele e Hamas, e in particolare sulla controffensiva di Tel Aviv su Gaza che ha già provocato oltre 2.600 vittime, tra cui centinaia di bambini. In una nota congiunta dei 27 governi del blocco, l'Ue ribadisce "con la massima fermezza" la condanna ad Hamas e ai "suoi attacchi terroristici brutali e indiscriminati in tutta Israele", ma avverte anche il governo di Benjamin Netanyahu "di garantire, in ogni momento, la protezione di tutti i civili in linea con il diritto internazionale umanitario" e di evitare "un'escalation regionale".

Il comunicato del Consiglio degli Stati membri dell'Ue, diramato domenica, arriva a poche ore dalla decisione della Commissione europea di triplicare gli aiuti umanitari per Gaza. Una retromarcia decisa rispetto all'annuncio del commissario Olivér Várhelyi, presto smentito, di una sospensione dei fondi per la Palestina. "La Commissione aumenterà immediatamente di 50 milioni di euro l’attuale dotazione di aiuti umanitari prevista per Gaza - ha annunciato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen - Questo porterà il totale a oltre 75 milioni di euro. Continueremo la nostra stretta collaborazione con le Nazioni Unite e le sue agenzie per garantire che questi aiuti raggiungano coloro che ne hanno bisogno nella Striscia di Gaza. La Commissione sostiene il diritto di Israele di difendersi dai terroristi di Hamas, nel pieno rispetto del diritto umanitario internazionale. Stiamo lavorando duramente per garantire che ai civili innocenti di Gaza venga fornito sostegno in questo contesto", ha concluso von der Leyen.

La presidente della Commissione era stata criticata per il suo viaggio in Israele della scorsa settimana, dove era andata a esprimere il suo sostegno all'esecutivo di Netanyahu, ma dimenticando di parlare della terribile situazione di Gaza. Una fuga in avanti che non rappresentava la posizione dei 27 Stati, tanto più che la Commissione non ha una competenza esclusiva in politica estera, che di fatto appartiene ancora al Consiglio.

Adesso, la linea Ue sembra più chiara: sostegno a Israele, ma anche alla popolazione palestinese della Striscia, che sta vivendo un disastro umanitario che potrebbe aggravarsi ulteriormente. Gli ospedali sono al collasso, mancano acqua, cibo e elettricità. Il piano di evacuazione ordinato da Tel Aviv è stato criticato dall'Alto rappresentante della politica estera dell'Ue, Josep Borrell, ma anche dall'Onu. E il presidente Usa Joe Biden ha avvertito Israele che il piano di occupare il Nord di Gaza "sarebbe un grosso errore". Intanto, però, Netanyahu tira dritto, mentre si riducono le speranze sulla sorte degli ostaggi detenuti da Hamas.

"Esortiamo Hamas a liberare immediatamente tutti gli ostaggi senza alcuna precondizione", si legge ancora nella nota del Consiglio Ue. "Ribadiamo l'importanza di fornire aiuti umanitari urgenti e siamo pronti a continuare a sostenere i civili più bisognosi a Gaza in coordinamento con i partner, facendo in modo che tale assistenza non sia oggetto di abusi da parte delle organizzazioni terroristiche. È fondamentale prevenire un'escalation regionale", dicono i 27.

La nota dei governi Ue non chiede un cessate il fuoco esplicito su Gaza. E questo per l'opposizione di alcuni Stati membri, come l'Ungheria. Il compromesso trovato serve però all'Ue per fare squadra con le Nazioni unite, con i leader dell’Autorità nazionale palestinese e con Paesi della regione come Giordania e Egitto per prevenire "un'ulteriore escalation". Un'escalation in Cisgiordania, ma anche nel vicino Libano, con l'ingresso nel conflitto di Hezbollah, e da qui all'Iran. C'è anche il timore che l'occupazione di Gaza da parte di Israele possa portare a nuovi flussi migratori verso l'Europa, anche se in pochi oggi citano questo aspetto.

