Bruxelles accende i fari su OpenAI: "Verifica su acquisto da parte di Microsoft"

La Commissione europea punta i fari sull'acquisto da parte di Microsoft di OpenAI, la società di intelligenza artificiale generativa che sta rivoluzionando il settore con le sue applicazioni come ChatGPT. Per il momento, Bruxelles vuole vedere chiaro se l'investimento del gigante fondato da Bill Gates " possa essere soggetto a revisione ai sensi del regolamento Ue sulle fusioni", si legge in un comunicato.

L'annuncio arriva alla vigila del viaggio della commissaria alla Concorrenza Margrethe Vestager in California, dove parteciperà a una conferenza sull'antitrust a Palo Alto e incontrerà diversi grandi capi di giganti tecnologici americani. Incontrerà in particolare i leader di Apple, Tim Cook, e Google, Sundar Pichai, nonché due capi di OpenAI: il direttore della tecnologia, Mira Murati, e il direttore della strategia, Jason Kwon.

" La Commissione Europea sta esaminando alcuni degli accordi che sono stati conclusi tra i principali attori del mercato digitale e sviluppatori e fornitori di IA generativa" e in particolare sta "studiando l’impatto di queste partnership sulle dinamiche di mercato", si legge ancora nel comunicato. Bruxelles vuole evitare che le innovazioni nel settore dell'intelligenza artificiale si traducano in un oligopolio, in cui pochi giganti dominanti controllano applicazioni che potrebbero diventare centrali nel futuro dell'economia e della società.

Il mese scorso, le istituzioni e i governi Ue hanno trovato l'accordo sul testo finale della legge sull'intelligenza artificiale, la prima di questo tipo al mondo. L'AI act, come è stato ribattezzato, mira a proteggere i cittadini e le democrazie dai rischi di questa tecnologia, e dall'altro ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo dell'IA nell'Ue, ricucendo il ritardo dagli Stati Uniti, ma anche dalla Cina.

Uno dei nodi più delicati delle trattative ha riguardato i requisiti di trasparenza dei modelli più potenti di intelligenza artificiale, come ChatGPT o Bard. Alcuni Paesi, come Germania, Francia e Italia, hanno sollevato il timore che un reticolo normativo troppo stringente possa precludere lo sviluppo di queste tecnologie nella stessa Ue, che sconta già un grave ritardo rispetto agli Stati Uniti, ma anche rispetto alla Cina. Nel 2022, gli investimenti sull'intelligenza artificiale sono stati di 50 miliardi negli Usa, di 10 miliardi in Cina, e di appena 5 miliardi in Europa, ha lamentato di recente il ministro francese Bruno Le Maire.

Il compromesso trovato prevede una serie di requisiti di trasparenza e obblighi per i sistemi di IA classificati come ad alto rischio (a causa del loro significativo potenziale danno alla salute, alla sicurezza, ai diritti fondamentali, all’ambiente, alla democrazia e allo Stato di diritto). Sono previste anche sanzioni in caso di violazione delle norme.