L'Ue vuole impedire alla Russia di aggirare le sanzioni grazie a Minsk

Bruxelles vuole evitare che la Russia possa essere capace di aggirare le sanzioni imposte contro il Paese in seguito all'invasione dell'Ucraina, utilizzando a questo scopo la Bielorussia di Alexander Lukashenko, il principale alleato di Vladimir Putin. Il Consiglio Ue ha adottato nuove misure per garantire un maggiore allineamento delle misure restrittive, estendendo il divieto di esportazione verso la Bielorussia di tutta una serie di beni e tecnologie altamente sensibili che contribuiscono al miglioramento militare e tecnologico del Paese alleato con la Federazione. Lo scopo è evitare che nessuna delle due nazioni possa rifornirsi dall'altra di merci che l'Europa non vuole che ottenga.

Il Consiglio ha inoltre imposto un ulteriore divieto di esportazione di armi da fuoco e munizioni e di beni e tecnologie adatti all'uso nell'aviazione e nell'industria spaziale. "Queste misure restrittive sono state accelerate in considerazione dell'urgenza legata alla lotta contro l'elusione riguardante alcuni beni e tecnologie altamente sensibili", ha scritto la Commissione in una nota, felicitandosi dell'accordo in Consiglio.

A giugno l'Unione europea ha adottato l'undicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia di Vladimir Putin nelle quali proprio ha inserito diversi accorgimenti per evitare che Mosca utilizzi paesi terzi per ottenere beni che sono soggetti a divieti di vendita in Occidente. Complessivamente, le misure restrittive dell'Ue collegate alla guerra in Ucraina si applicano attualmente a quasi 1.800 persone ed entità in totale. Tra le altre cose l'Ue ha disposto un divieto di effettuare operazioni con la Banca centrale di Mosca e un blocco dell'accesso a Swift per le banche del Paese. Diversi divieti di esportazione verso la Federazione, soprattutto di materiali bellici o che potrebbero essere utilizzati a fini bellici, tra cui anche tecnologie a duplice uso (ad esempio chip che possono essere usati per apparecchiature civili ma anche militari), ma anche beni di lusso, motori per doni e altro.

