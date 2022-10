Ue mostra fiducia in Meloni: "Non siamo preoccupati, rispetterà gli impegni"

"L'Italia è una grande partner dell'Europa e non ho mai avuto dubbi sul fatto che il nuovo governo italiano sarà in grado di rispettare gli impegni presi dal vecchio governo". Il commissario Ue per il Mercato interno, Thierry Breton, ha teso una mano al nuovo governo italiano guidato da Giorgia Meloni. "Ho parlato con Mario Draghi ed era molto fiducioso", ha spiegato Breton intervistato dai media francesi Rtl e Le Figaro.

"Le prime scelte fatte dalla signora Meloni" con "innanzitutto un sostegno assoluto alla politica dell'Ue, in particolare nei confronti dell'Ucraina" e la nomina di "un vicepremier come Antonio Tajani" dimostrano che "è totalmente in linea con il percorso europeo". "Non sono mai stato preoccupato" per il cambio di governo in Italia, perché a Bruxelles "rispettiamo le scelte democratiche di ciascuno degli Stati membri", ha evidenziato il commissario europeo interpellato sulla situazione politica italiana.

"Conosco bene l'Italia, la complessità, e la situazione in cui si trova. L'Europa è stata la sua più grande sostenitrice con 196 miliardi di euro a sostegno di Roma attraverso il quadro del Piano per la ripresa che è stato messo in atto per il sostegno al Covid, e circa un terzo è già stato versato", ha evidenziato il commissario.

Parlando della squadra di ministri scelti dal nuovo presidente del Consiglio, Breton ha elogiato la nomina di Tajani alla guida della Farnesina. "Nominando come vicepremier un ex commissario europeo ed ex presidente del Parlamento europeo ha dimostrato di essere totalmente in linea con il percorso europeo", ha detto.

Continua a leggere su EuropaToday.it