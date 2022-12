L'Ue organizza una festa nel metaverso, ma si presentano solo in 5

Presentarsi da soli a una festa in cui non si conosce nessuno è qualcosa che può mettere a disagio molte persone. Ma andarci e ritrovarsi praticamente soli è qualcosa di veramente imbarazzante. È quello che è successo a cinque persone lo scorso martedì sera, le uniche presenti a concerto di gala organizzato dal dipartimento per gli aiuti esteri della Commissione europea per promuovere l'iniziativa Global Gateway, un fondo da 300 miliardi di euro per migliorare le infrastrutture nei Paesi poveri. Il palcoscenico della festa non è stato reale ma è stato il metaverso, il mondo virtuale, con un evento appositamente progettato per far appassionare i giovani alla partecipazione e all'Unione europea, e che è costato qualcosa come 387mila euro.

Vince Chadwick, corrispondente di Devex, ha scritto un post su Twitter raccontando la serata. Nel post ha scritto di essere di essere l'ultimo ospite della festa ad andarsene, dopo "confuse conversazioni iniziali con i circa cinque umani che si sono presentati".

I’m here at the “gala” concert in the EU foreign aid dept’s €387k metaverse (designed to attract non politically engaged 18-35 year olds — see story below). After initial bemused chats with the roughly five other humans who showed up, I am alone. https://t.co/ChIHeXasQP pic.twitter.com/kZWIVlKmhL — Vince Chadwick (@vchadw) November 29, 2022

Un portavoce della Commissione europea ha spiegato che l'obiettivo era quello di "aumentare la consapevolezza di ciò che l'Ue fa sulla scena mondiale" tra i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni che si trovano "principalmente su TikTok e Instagram" e che sono "neutrali nei confronti dell'Ue" e "non sono normalmente esposti a tali informazioni". Per quanto riguarda la piattaforma digitale dove si è tenuta la festa, il portavoce dell'esecutivo l'ha descritta come "un metaverso dedicato dove si può esplorare il significato della Global Gateway attraverso una serie di storie di 'eroi' in un ambiente virtuale".

Anche prima del flop della serata alcuni membri della Commissione avevano mosso forti critiche al progetto. "Deprimente e imbarazzante", aveva dichiarato uno di loro, in occasione dell'uscita del trailer della piattaforma, a Devex. "Spazzatura digitale", aveva aggiunto un altro. "Ci siamo detti... WTF? Chi ha approvato questo?", aveva detto un terzo. Un quarto, al quale è stato comunicato il prezzo dell'intera campagna del metaverso, ha risposto semplicemente: "Gesù".