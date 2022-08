Rischio nucleare: l'Ue dona all'Ucraina 5,4 milioni di compresse di iodio

L'Unione europea ha donato all'Ucraina 5,5 milioni di compresse di iodio (ioduro di potassio) rispondendo a una richiesta del governo di Kiev come misura di sicurezza preventiva per aumentare il livello di protezione intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia.

Del totale, cinque milioni di compresse provengono dalle riserve di emergenza di rescEu e 500 mila dall'Austria. Con un valore finanziario totale di oltre 500 mila euro, la maggior parte dell'assistenza sara' consegnato all'Ucraina dalla riserva rescEU ospitata dalla Germania. "Nessuna centrale nucleare dovrebbe mai essere utilizzata come teatro di guerra. E' inaccettabile che le vite dei civili siano messe in pericolo. Tutte le azioni militari intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia devono cessare immediatamente", ha commentato il commissario europeo per la Gestione delle crisi, Janez Lenarcic.

"L'Ue sta consegnando preventivamente cinque milioni di compresse di ioduro di potassio all'Ucraina dalle riserve strategiche di rescEU per offrire protezione alle persone in caso di esposizione a livelli elevati di radiazioni. Voglio ringraziare l'Austria per aver donato altre 500 mila compresse all'Ucraina. Continueremo a essere vigili e pronti ad agire, perche' la preparazione salva vite", ha aggiunto

Nelle ultime settimane, gli scontri che si sono registrati vicino la centrale, la seconda più grande d'Europa e oggi sotto il controllo dell'esercito russo, hanno sollevato il rischio di un disastro nucleare. Mosca e Kiev si accusano a vicenda, e ieri alcune immagini fatte circolare da fonti russe hanno mostrato un buco sul tetto di un impianto della centrale. In settimana è attesa un'ispezione dell'Aiea, l'agenzia internazionale per la sicurezza nucleare.