Fake news e propaganda pro-Hamas: ora Musk rischia una maxi multa Ue

La Commissione europea ha aperto ufficialmente un'indagine su X (ex Twitter) che potrebbe portare a una maxi multa alla piattaforma di Elon Musk pari al 6% del suo fatturato globale. A spingere Bruxelles all'azione è stata "la presunta diffusione di contenuti illegali e di disinformazione, in particolare la diffusione di contenuti terroristici e violenti e incitamenti all'odio" riguardanti l'attacco di Hamas in Israele.

Nei giorni scorsi, X è stata inondata da sospette fake news e video e immagini accusati di inneggiare ad Hamas. Non è stato il solo social a diffondere questo tipo di contenuti: anche Meta (Facebook e Instagram) e Tik Tok hanno ricevuto lettere da parte dell'Ue in cui si invitava queste piattaforme a chiarire come stessero proteggendo i loro utenti dalla diffusione di post illegali ai sensi della Dsa, la legge europa sui servizi digitali che rappresenta la pietra angolare con cui Bruxelles vuole contrastare la disinformazione online.

Su X, però , si sono concentrati i fari della Commissione, soprattutto perché, a differenza di Meta e Tik Tok, i rapporti di cooperazione tra l'ex Twitter e Bruxelles sono decisamente meno solidi. Con il suo arrivo al vertice della piattaforma, Musk ha introdotto una serie di modifiche, tra cui lo smantellamento dell'unità che si occupava del controllo sulla disinfomazione. Per la Commissione, X sarebbe diventata molto più esposta a fake news e contenuti illegali e pericolosi per i bambini. Ecco perché, nell'annunciare l'indagine, Bruxelles ha tenuto a precisare che l'inchiesta riguarda anche le "politiche e pratiche in materia di avvisi sui contenuti illegali, gestione dei reclami, valutazione del rischio e misure per attenuare i rischi individuati" di X.

Il social di Musk avrà ora tempo entro il 18 ottobre per spiegare se e come è stato attivato un protocollo anti disinformazione, come previsto dalla Dsa. Se le risposte non saranno soddisfacenti, la Commissione potrebbe aprire un procedimento formale ed elevare una multa. Secondo la legge, la sanzione pecuniaria può arrivare fino al 6% del fatturato globale di X, che nel 2022 è stato intorno ai 4,5 miliardi di dollari.

