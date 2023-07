L'Ue chiama le isole Falklands col nome argentino Malvinas, rabbia di Londra

Il Regno Unito ha chiesto chiarimenti dopo che l'Unione europea ha chiamato, in un testo ufficiale, le isole britanniche Falklands anche con il loro nome argentino di Malvinas. Il testo della discordia sono le conclusioni del Vertice tra i 27 Stati membri dell'Ue e il blocco di 33 Paesi del Celac, la Comunità degli Stati Latinoamericani e Caraibici. I diplomatici britannici hanno chiesto al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, di "chiarire" la posizione del blocco dopo che Buenos Aires ha celebrato la cosa come un "trionfo diplomatico". "Per quanto riguarda la questione della sovranità sulle isole Malvinas/Falkland, l'Unione europea ha preso atto della posizione storica della Celac, basata sull'importanza del dialogo e del rispetto del diritto internazionale nella soluzione pacifica delle controversie", si legge nelle conclusioni.

Le Falklands sono un arcipelago dell'oceano Atlantico meridionale, vicino all'Argentina, ma appartengono alla Gran Bretagna dal 1833, anche se Buenos Aires non ha mai abbandonato le sue rivendicazioni sul territorio che considera suo e che chiama Malvinas. Nell'aprile 1982, le forze dell'Argentina all'epoca sotto dittatura militare invasero le isole, scatenando la dura risposta del Regno Unito allora governato da Margaret Thatcher. Nella guerra durata alcune settimane, e vinta da Londra, morirono in totale 255 militari britannici, tre civili donne e 649 argentini. Nel 2013 si è tenuta una votazione tra gli oltre 3.500 abitanti delle isole per decidere se volessero rimanere un territorio britannico d'oltremare: il 99,8% ha votato per a favore.

Il testo delle contestate conclusioni "è stato concordato da 27 Stati membri e dai Paesi Celac", ha dichiarato un funzionario comunitario, spiegando che è impossibile ora cambiare un testo che è stato firmato da tutti i leader, in quanto "non possiamo rilasciare una dichiarazione a loro nome". "Il Regno Unito non fa parte dell'Ue. Sono arrabbiati per l'uso della parola Malvinas. Se fossero stati nell'Ue forse si sarebbero opposti", ha aggiunto il funzionario citato dal Financial Times. I Paesi Celac sostengono l'appello dell'Argentina per un dialogo internazionale sul futuro delle isole. Nessun governo britannico, dal conflitto del 1982, è stato disposto ad avviare tali discussioni.

"La dichiarazione congiunta costituisce un ulteriore appello della comunità internazionale affinché il Regno Unito accetti di rispettare l'obbligo di riprendere i negoziati sulla sovranità con l'Argentina", ha rivendicato il ministro degli Esteri del Paese Latinoamericano, Santiago Cafiero. Anche il presidente argentino, Alberto Fernández, che si trovava a Bruxelles per l'incontro, ha rivendicato su Twitter: "Abbiamo concluso il vertice con una grande notizia: l'Unione Europea e la Celac hanno adottato una mozione sulla questione delle Malvinas. La nostra rivendicazione di sovranità, con mezzi pacifici e attraverso il dialogo, rimane intatta".

Come riporta sempre il FT, secondo quanto riferito da funzionari di Londra e Bruxelles, il ministro degli Esteri britannico, James Cleverly, prima del vertice aveva chiesto a Bruxelles di non includere le Falkland nella dichiarazione. Una figura vicina a Cleverly ha detto al giornale che "il governo argentino può fare pressioni su chi vuole, ma questo non cambia il fatto che le isole Falkland sono britanniche. Questa è la chiara volontà degli abitanti delle Isole Falkland. Dieci anni fa, il 99,8% degli abitanti delle isole che hanno votato ha dichiarato di voler rimanere parte della famiglia britannica e il nostro impegno verso quella decisione è incrollabile e continuerà ad esserlo".

