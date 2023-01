Perché l'Ue vuole aumentare i rimpatri di migranti irregolari

L'Europa sotto pressione sui migranti cercherà di aumentare il numero di rimpatri per alleggerire il sistema di gestione delle domande d'asilo. Il nuovo focus sulle espulsioni è stato annunciato dalla Commissione europea con la "Strategia operativa" per rendere più efficaci e rapidi i rimpatri di migranti irregolari. "Lo scorso anno sono state presentate nell'Ue 924mila domande d'asilo" una cifra pari a "quasi tre volte gli arrivi illegali di migranti", ha detto la commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson.

Ad accumularsi sui rispettivi sistemi d'accoglienza sono i richiedenti asilo che hanno aspettato alla fine della pandemia prima di spostarsi in Europa assieme ai nuovi profughi del conflitto ucraino, circa 4 milioni di persone, e agli altri migranti in fuga da altre crisi in corso. Al netto degli ucraini scappati dalla guerra, che beneficiano di un permesso di soggiorno temporaneo in tutti i Paesi Ue, gli Stati membri hanno assistito a "un aumento delle domande d'asilo pari al 50% rispetto all'anno precedente", ha aggiunto Johansson commentando i dati del 2022.

"La gran parte delle domande sono state presentate in Germania, Francia, Spagna e Austria", ha aggiunto la commissaria. Analizzando invece il rapporto tra numero abitanti e di domande d'asilo "vediamo che Cipro è il Paese con la pressione più alta, seguito da l'Austria. Poi vengono Grecia, Lussemburgo, Slovenia e Belgio".

Oltre ai migranti irregolari che non fanno domanda d'asilo, ce ne sono tanti altri che chiedono comunque la protezione internazionale e ai quali viene rifiutata la richiesta. Ma i tentativi dei Paesi europei di rimandare al proprio Paese d'origine chi non ha diritto di restare nell'Ue normalmente non vanno a buon fine. "Oggi solo il 16% dei decreti di espulsione viene seguito da un’effettiva richiesta di rimpatrio", ha spiegato Johansson. "È importante aumentare la cooperazione con i Paesi terzi per velocizzare i rimpatri", ha auspicato la commissaria Ue.

Di qui il nuovo documento presentato con poco più di due settimane di anticipo rispetto al Consiglio europeo nel quale i leader Ue torneranno a parlare del dossier migranti dopo l'aumento dei flussi nel 2022 e la crisi tra Italia e Francia sull'accoglienza dei naufraghi salvati dalle ong che operano nel Mediterraneo. "Dobbiamo fare un lavoro di squadra", ha chiesto Johansson indicando che, se un Paese extra-Ue rifiuta i cittadini rimpatriati, occorre reagire in modo unitario perché "gli Stati membri, così come la Commissione, non possono farcela da soli".

La strategia annunciata copre quattro aree di interesse: azioni mirate sui bisogni immediati, comprese operazioni di rimpatrio congiunte in determinati Paesi terzi; accelerare il processo di rimpatrio; promuovere la consulenza per il rimpatrio e il reinserimento; la digitalizzazione della gestione dei rimpatri. "Un sistema efficace e comune dell'Ue per i rimpatri è un pilastro centrale dei sistemi di migrazione e asilo ben funzionanti e credibili, nonché dell'approccio globale del nuovo Patto Ue sulla migrazione e l'asilo", ha evidenziato la Commissione europea. "Un sistema efficace e comune dell'Ue per i rimpatri dovrebbe anche fungere da deterrente per contribuire a ridurre la migrazione pericolosa e irregolare", ha concluso l'esecutivo europeo.