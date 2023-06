L'Ue aumenta gli aiuti militari all'Ucraina: "Credibilità di Putin indebolita"

Gli eventi di questo fine settimana in Russia "hanno mostrato che lo Stato e la credibilità di Vladimir Putin si sono a dir poco indeboliti", e lo stesso "sistema politico" di Mosca "mostra le prime crepe". Se ne è detto convinto l'Alto Rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, parlando in conferenza stampa a Lussemburgo al termine del Consiglio Ue Affari Esteri. Dopo quella che il rappresentante della diplomazia comunitaria ha definito "una rivolta armata abortita", la situazione "rimane complessa e imprevedibile", e per questo l'Europa "resta vigile" soprattutto perché "l'instabilità politica e la fragilità interna" di una nazione che è "una delle maggiori potenze nucleari" del mondo costituisce una "minaccia" per tutti, ha affermato lo spagnolo.

Per Borrell è il momento in cui l'Ue deve continuare a sostenere l'Ucraina più che mai, e per farlo nella riunione di oggi i Paesi membri hanno deciso di aumentare di 3,5 miliardi di euro la dimensione massima di un fondo utilizzato per finanziare gli aiuti militari all'Ucraina, portando il suo tetto a oltre 12 miliardi di euro. "La decisione di oggi ci garantirà ancora una volta i fondi per continuare a fornire un sostegno militare concreto alle forze armate dei nostri partner", ha dichiarato Borrell L'European Peace Facility (Epf), istituito nel 2021, era stato concepito per aiutare i Paesi in via di sviluppo ad acquistare attrezzature militari. Ma i 27 membri dell'Unione hanno poi deciso di utilizzarlo anche per fornire armi all'Ucraina dopo l'invasione della Russia nel febbraio dello scorso anno. Il fondo è separato dal bilancio dell'Ue, che non può finanziare operazioni militari e consente ai Paesi dell'Ue che forniscono armi e munizioni all'Ucraina di richiedere il rimborso di una parte dei costi.

Anche per il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, l'ammutinamento interrotto del gruppo mercenario Wagner ha dimostrato la debolezza della leadership russa. "Naturalmente è una dimostrazione di debolezza", ha detto ai giornalisti durante una conferenza stampa sul campo di addestramento di Pabrade, in Lituania. "Dimostra anche quanto sia difficile e pericoloso per il presidente Putin affidarsi a mercenari, che in realtà gli si sono rivoltati contro", dimostra "la fragilità del regime russo", ha aggiunto.