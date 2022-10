"L'Europa addestrerà 15mila soldati ucraini"

L'addestramento di 15mila soldati ucraini negli Stati membri durante l'inverno. Ma anche altri 500 milioni di euro da spendere per acquistare armi da inviare a Kiev. L'Europa si mobilita per sostenere l'azione militare dell'Ucraina, così come richiesto dal Parlamento Ue in una risoluzione votata la scorsa settima a Strasburgo.

"La nuova missione Ue di assistenza militare all'Ucraina" potrà partire dopo "l'approvazione da parte dei ministri degli Esteri prevista per la prossima settimana" e "si svolgerà nei Paesi membri dell'Ue dove verrà addestrato l'esercito ucraino", ha dichiarato Charles Fries, vice segretario generale del Servizio europeo per l'azione esterna, nel suo intervento alla Conferenza europea sulla difesa e la sicurezza. "Come primo step ci auguriamo di poter addestrare 15 mila ucraini nei prossimi mesi, ovvero durante l'inverno", ha specificato. "Penso che questa missione possa offrire un valore aggiunto alle iniziative di addestramento già introdotte da alcuni Stati membri e altri partner della Nato come il Regno Unito, gli Usa e il Canada", ha detto sempre Fries.

"Ieri - ha proseguito - l'Alto rappresentante Ue alla Politica estera, Josep Borrell, ha trasmesso agli Stati membri la richiesta di aggiungere una nuova tranche da 500 milioni di euro allo European peace facility (Epf)" che "finanzia la consegna di armi all'Ucraina". Questa cifra si dovrebbe aggiungere ai 2,5 miliardi già stanziati dall'inizio del conflitto.