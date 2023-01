Ue: "Acquisti congiunti di gas entro l'estate"

L'obiettivo generale è evitare il rischio sollevato dall'Agenzia internazionale dell'energia, ossia che in vista del prossimo inverno l'Europa si trovi a fronteggiare una maxi carenza di gas. Quello specifico è concludere i "primi acquisti congiunti (di metano, ndr) ben prima dell'estate". È quanto indica il vicepresidente della Commissione europea, Maros Sefcovic, al termine della prima riunione formale del board della piattaforma energetica Ue con i rappresentanti dei 27 Stati membri.

"Stiamo lavorando con un programma serrato per prepararci in tempo per il prossimo inverno e per la stagione di riempimento degli stock", ha sottolineato Sefcovic. Nella riunione odierna la Commissione europea e i rappresentanti dei governi nazionali hanno discusso il processo di creazione di un consorzio o di più consorzi aperti alle società del gas e ai consumatori europei per negoziare insieme con i fornitori internazionali e garantire prezzi migliori per il mercato continentale.

"Ho incoraggiato gli Stati membri a impegnarsi rapidamente con i principali attori del mercato a livello nazionale, in primo luogo per identificare coloro che parteciperanno alla piattaforma e, in secondo luogo, per stimare i volumi e la destinazione del gas da acquistare attraverso la piattaforma", ha evidenziato Sefcovic, invitando nuovamente l'industria "a manifestare il proprio interesse ad aderire a un consorzio europeo".

L'incontro del board segue la tavola rotonda industriale ad alto livello dello scorso dicembre, aperta dalla presidente von der Leyen e presieduta dallo stesso Sefcovic, che aveva visto la partecipazione di 32 aziende, tra le quali anche Snam. Mercoledì 25 gennaio il vicepresidente Ue inviterà i rappresentanti dei principali consumatori di gas - come l'industria ceramica, chimica e dei fertilizzanti - a discutere la loro potenziale partecipazione alla piattaforma. Il comitato direttivo della piattaforma si riunirà nuovamente a febbraio.