Dall'Ue oltre 100 milioni di euro per addestrare i soldati ucraini

I ministri degli Esteri dell’Ue hanno dato il via libera alla missione di addestramento dei soldati ucraini nel territorio degli Stati membri. Mentre i dettagli della missione non sono ancora noti, il numero dei soldati che riceverà una formazione nell’Ue nei prossimi mesi dovrebbe essere di circa 15mila unità, la gran parte dei quali dovrebbe essere accolta in Polonia prima di recarsi al fronte. “Non è solo una missione di addestramento, è una chiara prova che l’Ue starà al fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario”, ha annunciato il capo della diplomazia europea, Josep Borrell.

“Il mandato della missione durerà inizialmente due anni e l'importo di riferimento finanziario sui costi comuni per questo periodo sarà di 106,7 milioni di euro”, ha precisato il Consiglio Ue in una nota. La missione partirà “in risposta alla richiesta di supporto militare dell’Ucraina” e fornirà “formazione individuale, collettiva e specializzata alle forze armate ucraine, comprese le loro forze di difesa territoriale, e il coordinamento delle attività degli Stati membri a sostegno dell’attività della formazione”, si legge ancora.

La missione avrà le sue basi nel territorio degli Stati membri, ma la sua sede operativa si troverà presso il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) a Bruxelles. Il viceammiraglio francese Hervé Bléjean, attuale direttore della capacità di pianificazione militare Seae, sarà il comandante della nuova missione.

Nella riunione di oggi a Lussemburgo tra i ministri degli Esteri si è raggiunto anche un accordo sull’aumento del bilancio della European Peace Facility che finanzia gli aiuti militari all’Ucraina. Dall’Ue arriveranno altri 500 milioni, portando il budget totale a 3,1 miliardi di euro.