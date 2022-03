L’Ucraina può vincere la guerra?

Il piano del Cremlino per invadere l'Ucraina sembrava tecnicamente e tatticamente studiato per raggiungere il risultato in poco tempo e col minimo delle perdite. Ma la cose non sembrano essere andate esattamente come previsto, e la resistenza dell'esercito di Kiev da una parte, e la leadership del presidente Volodymyr Zelenskyj, dall'altra, sono riuscite al momento quantomeno a rallentare l'avanzata delle truppe di Vladimir Putin.

Dopo giorni di bombardamenti e offensive via terra, i soldati ucraini non sembrano andare verso una ritirata, una cosa che ha stupito non pochi esperti militari. Se si prende come punto di riferimento la fornitura di carburante e cibo concessa ai soldati russi, Putin deve aver creduto in una vittoria entro quattro giorni, ha affermato un rappresentante di del governo di Berlino alla Welt.

Inoltre in molti casi i soldati della federazione sono rimasti a piedi, senza rifornimenti e sommersi di guasti e alla mercé degli attacchi delle forze locali. Anche la stessa propaganda del Cremlino è stata disinnescata, cosa che avrebbe causato un calo di fiducia tra i soldati russi, che speravano di essere accolti come liberatori. "Non ci sono le immagini sperate di donne che salutano con mazzi di fiori e bambini raggianti”, ha detto l'ex generale della Nato Hans-Lothar Domröse dell'agenzia di stampa Dpa. Per questo, Putin probabilmente punterà ad aumentare l’uso della forza e “interverrà ancora più brutalmente”, ha affermato il militare.

Una vittoria per l’Ucraina nello scenario odierno è comunque improbabile, e per alcuni ufficiali equivarrebbe ad “un miracolo”, anche se l'ex generale della Nato, Egon Ramms, ha dichiarato alla Zdf di non escludere “completamente” una vittoria di Kiev, e l'ambasciatore ucraino Andriy Melnyk ha lanciato una campagna affinché la sfera internazionale non rinunci a difendere il suo Paese.

“Questa è una guerra partigiana della peggior specie. Questo è un Afghanistan 2.0”, ha sostenuto Domröse, secondo cui per la Russia “è un pozzo senza fondo”, e per Putin “non sarà una vittoria facile per lui”, anzi, “sarà terribile". La decisione del presidente della Federazione di usare la "carta della minaccia nucleare" dopo pochi giorni dall'inizio del conflitto, ha mostrato anche la sua "crescente disperazione", ha scritto Efraim Halevy, ex capo del Mossad, l'agenzia di intelligence israeliana, sul quotidiano Haaretz.