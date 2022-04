Ucraina nell’Ue: Bruxelles promette una risposta a Kiev entro giugno

Entro giungo l’Ucraina riceverà una prima risposta alla sua richiesta di adesione all’Unione europea. L’eventuale parere positivo, che dovrebbe arrivare prima dalla Commissione europea e poi dai governi nazionali, permetterebbe a Kiev di entrare nel club dei Paesi candidati all’ingresso nell’Ue. Uno status che non prevede automaticamente l'ammissione tra gli Stati membri, ma che certamente rafforzerebbe il legame con Bruxelles, spingendo le istituzioni europee a un maggiore impegno nella difesa dello Stato in guerra.

La promessa di una risposta entro l’inizio dell’estate è arrivata da parte del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, oggi in visita nel Paese. “Entro giugno avremo l'opinione della Commissione”, ha annunciato Michel nella conferenza stampa a Kiev in compagnia del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Dopo che l'Ucraina ha richiesto di diventare uno Stato membro dell’Ue - ha ricordato l’ex premier belga oggi a capo del Consiglio europeo - abbiamo incaricato la Commissione a dare un'opinione in pochi giorni mentre di solito ci vogliono otto mesi” per compiere questo primo passo.

Dopo l'opinione della Commissione, ha concluso Michel, “sarà mia responsabilità valutare quando mettere questo tema nell'agenda del Consiglio europeo per garantire di fare progressi in questo percorso”. Anche Zelensky, soddisfatto dalle parole della controparte Ue, ha parlato della "futura adesione” definendola “una priorità per il nostro Paese e per il nostro popolo”. “Abbiamo fatto tutto, abbiamo risposto a tutte le domande e abbiamo consegnato il questionario all’ambasciatore”, ha aggiunto riferendosi all’elenco di quesiti inviati da Bruxelles al governo ucraino sulla conformità agli standard europei. “Speriamo nel sostegno degli Stati membri e nel vostro sostegno personale”, ha concluso il leader ucraino rivolgendosi a Michel.

Tuttavia il dossier dell’adesione di Kiev all’Ue al momento si trova sulla scrivania della presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, e non su quella di Michel. Fonti di Palazzo Berlaymont garantiscono che l’esecutivo Ue “lavorerà diligentemente e rapidamente per finalizzare il parere una volta che avremo ricevuto le risposte da parte dell’Ucraina" a tutti i questionari inviati da Bruxelles. Mancherebbero infatti le risposte a un secondo questionario consegnato a Kiev lo scorso 13 aprile. Al netto delle formalità, anche l’eventuale ok di Bruxelles allo status di Paese candidato non andrebbe confuso con una rapida adesione all’Unione. Basti pensare ai Paesi dei Balcani candidati all’ingresso nell’Ue - Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia e Albania - che aspettano da almeno otto anni di vedere il loro status convertito in un’adesione a pieno titolo.