Nella difesa di Bucha morto anche l'ex capitano della nazionale di rugby ucraina

Tra i caduti nella battaglia per la difesa di Bucha, la città tristemente famosa ormai per la strage di civili che sarebbe stata messa in atto dai soldati russi, c'è anche l'ex capitano della nazionale di rugby ucraina Oleksii Tsibko. A quanto pare l'uomo, di 55 anni, che era anche stato presidente della Federazione ucraina di rugby, sarebbe morto mentre combatteva la scorsa settimana nella città alla periferia di Kiev.

La notizia è stata annunciata ufficialmente dal presidente della Rugby Europe Octavian Morariu: "Anche se speravo che questa notizia non venisse confermata, purtroppo ora posso dire con tristezza che Oleksii Tsibko, ex capitano della squadra nazionale ucraina, ex presidente della Federazione ucraina di rugby e anche sindaco di Smela, è morto difendendo la sua città e il suo Paese”.

“I nostri pensieri sono con la famiglia ucraina del rugby che sta affrontando sfide così incredibili in questo momento. Ricordiamo anche coloro che sono stati vittime delle recenti violenze, tra cui l'ex presidente Oleksii Tsibko”, è stato il tributo di sir Bill Beaumont, presidente della World Rugby, che ha aggiunto: "Siamo con l'Ucraina nel condannare questa violenza inutile e continueremo a offrire solidarietà e amicizia".

Tsibko non è la prima personalità del mondo dello sport ucciso in questa guerra. Questa settimana è stato confermato che anche l'ex capitano della nazionale di pallanuoto, Yevhen Obedinsky, è morto il 17 marzo durante l'assedio russo di Mariupol, secondo il sito web di Inside The Games. Mentre la scorsa settimana è stato confermato che il campione del mondo di kickboxing ucraino Maksym Kagal, membro del famigerato battaglione Azov, pure è stato ucciso mentre difendeva la città.