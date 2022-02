La sola minaccia della guerra sta già colpendo duramente l'economia ucraina

La minaccia di un attacco o di un'invasione in Ucraina sta già colpendo duro l'economia del Paese. Il presidente Volodymyr Zelensky, ha ammesso venerdì scorso che il peggioramento della situazione è una conseguenza del panico creato a livello internazionale a causa delle tensioni al confine con la Russia di Vladimir Putin. "Leader di Paesi rispettati" hanno lanciato messaggi allarmistici e avvertito di una potenziale guerra imminente, generando "panico nel mercato, panico nel settore finanziario", ha affermato. Come riporta l'agenzia Efe, Kiev dovrà ora spendere tra i quattro e i cinque miliardi di dollari dalla riserva nazionale per stabilizzare la valuta nazionale, ha annunciato il presidente. “È il prezzo che paghiamo per una politica informativa sbilanciata”, ha però accusato.

Il consigliere di Zelensky, Oleg Ustenko, ha affermato che, nonostante la difficile situazione, le autorità "continuano a lavorare, il Paese deve sostenere i suoi cittadini e garantire il normale funzionamento dell'economia". "Contiamo sull'arrivo aggiuntivo di investimenti esteri in Ucraina", ha affermato, aggiungendo che sarebbe un "segnale positivo" che fornirebbe stabilità economica. Oggi Zelensky ha provato però a mandare segnali rassicuranti parlando alla Verkhovna Rada, il parlamento di Kiev. "La nostra economia si sta stabilizzando. Tutto è sotto controllo nel sistema finanziario”, e la grivna, la moneta nazionale, “grazie a Dio, va meglio. Ieri si è rafforzata di 30 copechi. Stiamo gradualmente tornando a un tasso di cambio stabile e prevedibile", ha detto Zelensky. Le obbligazioni poi "stanno tornando al livello precedente, quindi il mondo finanziario è ottimista sul futuro dell'Ucraina", ha garantito.

Alla fine del 2021 l'inflazione nel Paese ha raggiunto la doppia cifra per la prima volta in diversi anni, il 10 per cento, con un aumento dell'11,3 per cento dei prezzi dei generi alimentari. Il vice primo ministro ucraino per l'integrazione europea ed euro-atlantica Olha Stefanishyna ha detto che la destabilizzazione dell'economia causata dalle tensioni militari, richiederà "un massiccio sostegno finanziario per garantire la stabilità del sistema bancario". Il Paese investe nel suo sistema ogni settimana l'equivalente di tutta l'assistenza militare fornita dagli Stati Uniti, ha aggiunto. A dicembre, il governo ha fissato la differenza tra i prezzi all'ingrosso e al dettaglio di pane, zucchero e altri alimenti a non più del 10% e non ha escluso la possibilità di distribuire carte alimentari alle famiglie bisognose. In poco più di un mese, la valuta ucraina si è deprezzata di circa il 7% rispetto al dollaro Usa, scendendo al livello più basso dal 2018.

Il governo sta anche preparando i piani per passare, in caso di attacco, a un'economia di guerra. "Ad oggi, le riserve di carburante sono state reintegrate, abbiamo le munizioni. Siamo pronti a contrattaccare. Ad oggi, non vi è alcuna minaccia che richieda una transizione verso un piano di guerra”, ma se sarà necessario “lo faremo in modo tempestivo”, e in quel caso “tutti i programmi di sviluppo verranno ridotti e tutti i finanziamenti verranno spesi per la guerra", ha affermato il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov.