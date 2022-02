L'Ucraina crea una legione di combattenti stranieri. Londra: "Sostegno a inglesi che prendono armi contro Putin"

L'Ucraina sta addestrando una legione di combattenti stranieri per aiutare a respingere le forze russe che hanno invaso il Paese. Lo ha annunciato domenica il presidente Volodymyr Zelensky, che già in passato aveva rivolto un appello ai cittadini europei affinché si unissero alla resistenza ucraina. Non è chiaro se si tratti o meno di una mossa propagandistica. Di sicuro, la ministra degli Esteri del Regno Unito, Liz Truss, ha espresso pubblico apprezzamento per la creazione di questa legione, promettendo il suo sostegno ai britannici che dovessere prendere le armi contro Vladimir Putin.

"Tutti gli stranieri che desiderano unirsi alla resistenza agli occupanti russi e proteggere la sicurezza mondiale sono invitati dalle autorità ucraine a unirsi alle forze di difesa", si legge in una nota della presidenza ucraina, in cui si specifica che sarà costituita un'unità speciale sotto il nome di "Legione Internazionale" e che i potenziali volontari potranno unirsi recandosi presso le ambasciate ucraine dei loro Paesi.

L'idea, come dicevamo, è stata subito accolta con favore da Londra. “Il popolo ucraino sta combattendo per la libertà e la democrazia, non solo per l'Ucraina ma anche per l'intera Europa", ha detto alla Bbc la ministra Truss. Aggiungendo che se i suoi concittadini volessero abbracciare "questa lotta, li sosterrei nel farlo". Alla domanda di chiarire se ciò significava prendere le armi, ha detto: "Assolutamente se è quello che vogliono fare".

Non è chiaro se la legione sia già operativa o se abbia già raccolto delle adesioni. Nelle scorse ore l'ambasciatore ucraino a Londra aveva riferito che i suoi uffici erano stati "bombardati" di telefonate di britannici che volevano unirsi alla resistenza anti-Mosca: “Non sono solo gli ucraini. Tutti, da tutte le nazioni, ci chiedono come possiamo unirci all'esercito. Incredibile", ha detto Vadym Prystaiko alla Bbc.