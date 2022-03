In Ucraina banditi 11 partiti filo-russi, anche il principale gruppo di opposizione

L'Ucraina ha deciso di vietare l'attività dei partiti politici filo-russi. La decisione è stata annunciata dallo stesso presidente Volodymyr Zelensky in un video messaggio nel quale ha sostenuto che "le attività di quei politici finalizzate alla divisione o alla collusione non avranno successo", anzi "riceveranno una dura risposta". Tra i gruppi messi al bando ci sono "Piattaforma di Opposizione - Per la Vita" (43 deputati) e "Blocco di Opposizione" (6 deputati) che rappresentano oltre il 10 per cento dei deputati dell'attuale Parlamento monocamerale ucraino, che ha 450 seggi, e che sono schierati per il riconoscimento delle repubbliche autonome del Donbass.

Banditi poi il Partito della Sharia, Nashi (Nostro), Opposizione di Sinistra, Unione delle Forze di Sinistra, Stato, Partito socialista progressista ucraino, Partito Socialista dell'Ucraina, Socialisti, e Blocco Vladimir Saldo, molti dei quali extra-parlamentari. In tutto i partiti messi al bando sarebbero 11. Zelensky ha reso noto che al ministero della Giustizia ucraino è stato ordinato di attuare la decisione del consiglio di sicurezza, e che le restrizioni rimarranno in piedi finché durerà la legge marziale.

La Piattaforma di opposizione per la vita è il più grande partito di opposizione dell'Ucraina, ed è guidato da Viktor Medvedchuk, un oligarca con stretti legami con il presidente russo, Vladimir Putin, che sembra sia anche il padrino di sua figlia. L'uomo era stato messo agli arresti domiciliari lo scorso maggio, accusato di tradimento e tentativo di saccheggio di risorse statali in Crimea, mossa che ha fatto arrabbiare il Cremlino. Medvedchuk è poi fuggito dagli arresti domiciliari tre giorni dopo che la Russia ha iniziato la sua invasione dell'Ucraina il 24 febbraio e la sua ubicazione è attualmente sconosciuta. La suo avvocato, Larysa Cherednychenko, aveva spiegato che l'uomo era stato costretto a trasferirsi a causa delle minacce di gruppi nazionalisti, cosa di cui ha informato le autorità. "In connessione con il reale pericolo per la vita, così come la necessità di garantire la sua protezione, Viktor Medvedchuk è stato evacuato in un luogo sicuro a Kiev", aveva detto a legale.

Nashi invece è guidato da Yevhen Murayev, l'uomo che secondo l'intelligence britannica la Russia pensava di installare per guidare un governo fantoccio controllato dal Cremlino a Kiev, afferma che Murayev ha sempre fortemente negato.