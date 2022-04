La guerra in Ucraina spinge l'Albania nell'Ue

Quello che sta accadendo in ucraina con l'invasione della Russia di Vladimir Putin, deve far capire Bruxelles che è necessario velocizzare il processo di adesione dell'Albania e della Macedonia del Nord nell'Unione europea, per evitare scenari simili. Lo chiede il Parlamento europeo che ha approvato in commissione Affari Esteri, con 66 voti a favore, 4 contrari e 5 astensioni, un report in cui chiede ai 27 Stati membri di dare luce verde all'inizio dei negoziati. "Sarà un investimento per la credibilità europea così come per la stabilità, la prosperità e il processo di riconciliazione in corso nei Balcani Occidentali", si legge nel testo.

Nel definire Tirana un partner di politica esterna affidabile e impegnato, pienamente allineato alla politica estera, di sicurezza e di difesa dell'Ue, il rapporto invita Bruxelles a "valutare criticamente le implicazioni di sicurezza storicamente importanti per la stabilità e l'unità nel continente europeo e nei Balcani occidentali nel contesto dell'aggressione russa contro l'Ucraina”.

“L'Albania rimane un partner strategico pienamente affidabile e impegnato. Continua a portare avanti le riforme fondamentali relative all'Unione e soddisfa e mantiene le condizioni per l'avvio dei colloqui di adesione”, ha dichiarato la relatrice del testo, la socialista portoghese La relatrice Isabel Santos, secondo cui “è giusto che il Consiglio finalmente concordi sull'apertura dei negoziati di adesione con Tirana, attesi da tempo, anche di fronte alle crescenti sfide geo strategiche".

L'Albania è un Paese candidato dal 2014 e la Commissione raccomanda l'avvio dei colloqui di adesione dal 2018, ma tra i Ventisette ci sono ancora resistenze a dare il necessario via libera.