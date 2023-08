Ucciso in una sparatoria bimbo di 10 anni, vittima di una vendetta tra bande criminali

Un bambino di soli 10 anni è finito vittima di una guerra tra i cartelli della droga in Francia. Il piccolo è stato ucciso ieri sera in una sparatoria nel quartiere popolare di Pissevin a Nimes, città del sud del Paese dove è in corso uno scontro tra i cartelli del narcotraffico. "Nimes: un bambino di 10 anni ucciso in quello che sembra essere un regolamento di conti tra spacciatori. È una tragedia immane che non resterà impunita", ha scritto su X (ex Twitter) il ministro dell'Interno Gérald Darmanin, annunciando l'arrivo di membri del Crs 8, un'unità di polizia specializzata nella gestione della violenza urbana attualmente dispiegata a Marsiglia.

Insieme al bambino anche un uomo è stato colpito, ma non è in pericolo di vita, ha dichiarato il procuratore di Nimes Cécile Gensac. Fonti di polizia e persone vicine alle indagini hanno dichiarato all'Afp che il ragazzo si trovava sul retro di un veicolo che è stato preso di mira intorno alle 23.30. L'uomo ferito era il conducente, suo zio, di 28 anni. Sul sedile posteriore dell'auto si trovava anche un altro bambino di 7 anni che per fortuna è illeso. Secondo le dichiarazioni dello zio della vittima agli inquirenti, egli pensava che il nipote di 10 anni fosse sceso dall'auto quando sono stati sparati i colpi, ma invece il piccolo, colpito dal proiettile, è rimasto intrappolato nella cintura di sicurezza fuori dal veicolo ed è stato quindi trascinato lungo la strada per quasi due chilometri. Gli uomini armati sarebbero stati quattro e al momento non è ancora stato fatto nessun arresto.

Domenica, un adolescente di 14 anni è stato colpito e ferito nelle vicinanze da uomini armati a bordo di una Renault Clio. Gli investigatori ritengono che i killer potrebbero aver scambiato la Mégane dello zio, che stava riportando a casa i due ragazzi, con la Clio usata il giorno prima nell'assalto, e averla presa di mira come forma di vendetta. "Sono profondamente scioccato, rattristato e indignato da quest'ultima tragedia", ha reagito il sindaco di Nimes, Jean-Paul Fournier, in un comunicato stampa, deplorando una "situazione che peggiora di giorno in giorno e assume proporzioni incontrollate".

Il quartiere Pissevin è lo stesso in cui un uomo di 39 anni è stato ucciso a gennaio, in una sparatoria per traffico di droga. Secondo i dati dell'ex procuratore di Nimes, Eric Maurel, una quindicina di regolamenti di conti hanno provocato otto morti nella città nel 2020 e tre nel 2021, tra cui un adolescente di 17 anni. La maggior parte di questi omicidi è avvenuta a Pissevin, Chemin Bas e Mas de Mingue, tre aree alla periferia costituite da condomini e palazzine. Questi tre quartieri sono stati creati negli anni '60 per ospitare persone fuggite dalla campagna, rimpatriate dal Nord Africa e poi lavoratori immigrati. Tutti e tre condividono indicatori socio-economici allarmanti. A Pissevin, il 70% dei 13mila abitanti vive sotto la soglia di povertà e il tasso di disoccupazione è del 46%.

