Uccise i suoi 5 figli per dispetto all'ex marito: ergastolo alla 28enne che ha sconvolto la Germania

Aveva sedato e poi annegato cinque suoi figli di età tra gli uno e gli otto anni, e il tutto per fare un dispetto all'ex marito che si era rifatto una nuova vita con un'altra donna. È stata condannata all'ergastolo, senza possibilità di sconti di pena, la 28 anni Christiane K. che a Solingen, in Germania, il 3 settembre dell'anno scorso, ha commesso il tremendo gesto, tentando subito dopo il suicidio gettandosi sotto un treno.

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, la madre ammazzò le sue tre bambine Melina, Leonie, Sophie e i suoi due bambini, Timo e Luca, prima stordendoli con un farmaco e poi lasciandoli annegandoli in una vasca da bagno o strozzandoli. I corpi senza vita dei piccoli furono trovati nei loro lettini dalla polizia. Un sesto figlio, il più grande, si salvò perché era stato affidato alla nonna da cui si trovava in quel momento. Durante il processo per il caso che ha mandato sotto shock la Germania, la donna ha provato a sostenere che un estraneo si fosse intrufolato in casa sua, che l'avesse legata a una sedia e avesse commesso gli infanticidi. Il giudice ha definito il fatto "una tragedia".

Per la sentenza, la donna, vittima di abusi nell'infanzia, avrebbe ucciso spinta da un misto di "rabbia, disperazione, avvilimento e voglia di vendetta" dopo aver visto ricevuto dal suo ex una foto che lo immortalava con la nuova fidanzata. A lui, secondo quanto riportato dall'agenzia Dpa, avrebbe risposto in chat scrivendogli che non avrebbe mai più rivisto i suoi figli. Dopo l'omicidio la donna corse alla stazione di Duesseldorf e si lanciò sotto un convoglio, rimanendo gravemente ferita ma riuscendo poi a salvarsi.