Uccide moglie e figli, poi si toglie la vita

Domenica sera, un uomo ha ucciso brutalmente la sua ex moglie e i suoi due figli prima di suicidarsi. Il dramma è avvenuto a Pelt, cittadina belga di poco più di 30mila abitanti.

La famiglia era originaria della Bosnia e la coppia aveva avviato le procedure di divorzio. "Ho sentito molto rumore, come se fossero stati rovesciati dei mobili", ha dichiarato un vicino a Het Nieuwsblad. "A un certo punto ho sentito anche un botto. Era una finestra rotta. In passato c'erano già stati dei problemi. La donna avrebbe detto in passato di non sentirsi al sicuro", ha proseguito il vicino.

Dopo aver ucciso moglie e figli, l'uomo ha prima tentato la fuga, per poi togliersi la vita. È il terzo caso di femminicidio registrato nel Paese dall'inizio dell'anno.