Uccide l'ex moglie davanti al tribunale, poi si toglie la vita: avevano appuntamento con il giudice

Un caso sconcertante di omicidio-suicidio ha avuto luogo davanti al tribunale di Montpellier martedì 20 febbraio. Un uomo di 72 anni ha ucciso a colpi d'arma da fuoco la sua ex moglie, per poi suicidarsi sul posto, sempre con la stessa pistola.

I due avevano divorziato nel 2016 e, come ha riferito ai media francesi il procuratore di Montpellier Fabrice Bélargent, avevano appuntamento con il giudice del tribunale della famiglia per "liquidare i loro interessi patrimoniali dopo il loro divorzio".

L'ipotesi dell'atto terroristico

A quanto si apprende, la donna non aveva mai segnalato precedenti episodi di violenza da parte dll'ex marito. Inizialmente sui media era circolata l'ipotesi di un atto terroristico. Intorno alle 14:40 è poi arrivata una prima comunicazione ufficiale: "È in corso un intervento della polizia in seguito all'esplosione di colpi di arma da fuoco davanti al tribunale di Montpellier. Il bilancio finale delle vittime è stato di due. L'evento è concluso", ha fatto sapere la prefettura. "Non si tratta affatto di terrorismo - ha poi aggiunto una fonte vicina alle autorità, citata dall'Agence France-presse (Afp ) - ma "di un caso che riguarda un uomo e una donna che erano separati".

Sulla vicenda è intervenuto il ministro della Giustizia Eric Dupond-Moretti, dicendosi "inorridito dal femminicidio che ha avuto luogo davanti al tribunale di Montpellier". "I miei pensieri sono con la vittima e i suoi cari. Tutto il mio sostegno al personale del tribunale", ha proseguito, aggiungendo che è stata attivata un'unità di supporto psicologico.