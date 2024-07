Uccide mamma e figlio in strada, spara alla moglie e alla figlia e si suicida in giardino

Strage familiare in Germania. Un uomo di 63 anni - di cui, nel massimo riserbo delle autorità tedesche, non vengono al momento fornite altre generalità - ha ucciso la mamma e il figlio, ferendo gravemente anche la moglie e la figlia. Poi ha rivolto l'arma contro sé stesso e si è tolto la vita: è stato trovato morto nel giardino di casa, lasciandosi dietro un pesante bilancio e al momento nessuna ipotesi attendibile sulle ragioni del gesto. È successo domenica 14 luglio nelle strade di Albstadt, nel quartiere di Lautlingen. Nella città nel sud-ovest della Germania, nel land del Baden-Württemberg, l'allarme è scattato intorno alle 12.30 a seguito di diverse segnalazioni di colpi di arma da fuoco. A ricostruire i primi dettagli della drammatica vicenda è stata, poche ore più tardi, la polizia locale del dipartimento di Reutlingen.

"Gli accertamenti iniziali fanno pensare a un'azione che si è compiuta all'interno della famiglia", ha chiarito un portavoce della polizia tedesca, escludendo definitivamente la pista di una qualunque matrice di terrorismo o di una "strage di massa indiscriminata" nella Germania più volte ferita dagli agguati politici durante la campagna elettorale dei mesi scorsi.

Una volta giunti sul posto, in un'area del quartiere di Lautlingen nei pressi di una zona balneabile, gli agenti hanno fatto irruzione in un edificio. Davanti a loro si è aperta una scena dell'orrore: i corpi senza vita della madre e del figlio dell'uomo trasformatosi in killer che - stando alle informazioni diffuse dai media locali - aveva diverse armi regolarmente registrate a suo nome, e quello dello stesso assalitore ritrovato esanime nel giardino di casa. La moglie, gravemente ferita, è invece stata subito caricata su un elicottero e trasportata d'urgenza in ospedale, insieme alla figlia che ora lotta tra la vita e la morte.

La sparatoria che ha insanguinato la città di 46mila abitanti a metà strada tra Stoccarda e il lago di Costanza ha portato a un massiccio dispiegamento di forze dell'ordine e veicoli d'emergenza: secondo alcuni testimoni oculari, sono state oltre trenta le pattuglie in azione tra polizia, squadre speciali e soccorritori. Nelle prossime ore gli inquirenti passeranno al setaccio tutte le informazioni disponibili per capire "chi sia coinvolto nell'incidente, da dove provenga l'arma utilizzata, e quale sia stato il movente", ha spiegato la polizia tedesca.