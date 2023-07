Uccide la madre e la fa a pezzi, poi va a ubriacarsi al bar e si vanta

Sembra la trama di un film dei fratelli Cohen, ma, purtroppo, è tutto vero. Un uomo di 35 anni è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso la madre, per poi farla a pezzi e nascondere le parti del corpo in un frigo e in una grossa scatola. Il matricida stava per farla franca, ma è stato tradito dal troppo alcol, dalla scarsa esperienza nell'occultamento di cadaveri, e da una buona dose di sfortuna.

Il fatto ha come sfondo la regione vallona del Belgio, per la precisione la provincia di Liegi: qui, martedì scorso, un uomo stava passeggiando lungo il canale Albert quando si accorge di un frigorifero che galleggiava lungo il corso d'acqua. Armato di buona volontà e senso civico, l'uomo ha portato a riva l'elettrodomestico, ma quando ha avvertito un forte odore provenire dall'interno, ha avvertito la polizia. Gli agenti hanno scoperto che nel frigo si trovavano i resti di un cadavere: due braccia e due gambe, molto probabilmente appartenenti a una donna.

La conferma è arrivata poche ore dopo, quando nel vicino fiume Mosa è stata ritrovata una scatola con all'interno le parti mancanti, ossia la testa e il busto. A quel punto, gli agenti hanno messo insieme le tessere del puzzle, ricollegando gli insoliti ritrovamenti a una strana telefonata ricevuta dieci giorni prima: un uomo, con voce alterata molto probabilmente dall'alcol, aveva chiamato il 112 per raccontare di un un giovane che, anche lui ubriaco, si era vantato con gli avventori di un bar di aver ucciso la propria madre e di averla fatta a pezzi. L'uomo fornisce anche il nome del giovane, Ishmael, e l'indirizzo di casa della presunta vittima, tale Maria Verdoolaege, 74 anni, che vive nel piccolo centro di Jemeppe-sur-Meuse.

Quando i poliziotti vanno a verificare sul posto, non trovano nessuno. Chiedono informazioni ai vicini, i quali riferiscono che la donna sarebbe partita per un viaggio in Italia. Gli agenti pensano dunque che la soffiata possa essere uno scherzo, e chiudono il fascicolo. Per Ishmael, tutto sembra filare liscio. Il suo piano prevede una fuga in Corea del Sud: il giovane affitta una camera d'albergo a Zaventem, a due passi dal principale aeroporto nazionale. Ma proprio a poche ore dalla partenza la polizia ritrova i pezzi del cadavere della madre e incrocia il ritrovamento con la denuncia di dieci giorni prima scambiata per uno scherzo. Gli agenti si fiondano in hotel e arrestano il presunto omicida.

