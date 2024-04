Uccide il compagno di classe 12enne e ferisce altre due ragazzine: "Era vittima di bullismo"

Sarebbe stato vittima di bullismo il ragazzino di 12 anni che lo scorso 2 aprile ha aperto il fuoco all’interno di una scuola elementare a Vantaa, vicino Helsinki, in Finlandia, uccidendo un compagno di classe e ferendo gravemente altre due adolescenti. Lo ha reso noto la polizia dopo l'interrogatorio del giovane che comunque non potrà essere incriminato per via della sua età. "Il sospetto ha detto durante gli interrogatori che era stato vittima di bullismo e questa informazione è stata confermata anche nell'indagine preliminare della polizia", si legge in una nota. Secondo la tv finlandese Mtv, le vittime ed il principale sospetto facevano parte della stessa classe.

La sparatoria è avvenuta nella scuola Viertola di Vantaa, un sobborgo della capitale Helsinki, che conta circa 800 alunni e uno staff di 90 persone. L'adolescente che ha aperto il fuoco si sarebbe trasferito in quell'istituto a inizio anno. La polizia ha riferito che il giovane avrebbe utilizzato una pistola regolarmente detenuta da un suo parente stretto. La sparatoria è costata la vita a un ragazzino di 12 anni di nazionalità finlandese; le altre due adolescenti ferite sono tuttora ricoverate in ospedale.