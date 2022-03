Ubriaco lancia bottiglia contro Biden: arrestato

Un uomo ubriaco ha lanciato una bottiglia di vetro in direzione dell'auto del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che stava raggiungendo il quartier generale della Nato a Bruxelles per il vertice straordinario sulla guerra in Ucraina. Lo riportano i media locali. L'uomo è stato arrestato.

L'episodio è avvenuto poco prima delle 10. La polizia ha subito interrogato e poi arrestato l'individuo. "Un ubriaco ha lanciato una bottiglia da una certa distanza verso la scorta del presidente americano", ha spiegato una portavoce della polizia di Bruxelles. "Siamo stati in grado di intercettarlo immediatamente", ha detto, aggiungendo che l'individuo è stato arrestato in attesa dell'udienza del giudice.