Ubriaco prova ad aprire lo sportello dell'aereo pensando fosse atterrato, panico in volo

Panico su un volo diretto in Spagna a causa di un passeggero che, completamente ubriaco, pensando che l'aereo fosse atterrato ha all'improvviso provato ad aprire lo sportello del velivolo. Per fortuna il pronto intervento dell'equipaggio ha permesso di fermare il giovane, di 28 anni, ed ha evitato un disastro. La polizia è stata immediatamente allertata ed ha attesto l'aereo, della compagnia EasyJet, sulla pista dell'aeroporto di Alicante, per arrestate il responsabile del folle gesto.

A quanto pare il passeggero era già ubriaco quando è salito a bordo dell'aereo, ma il suo stato è "peggiorato durante il volo", hanno raccontato i presenti. La situazione è degenerata quando il viaggiatore ha iniziato a litigare con altri passeggeri dopo averli insultati, e ha anche tentato di colpire un membro del personale quando questo ha cercato di fermare la lite. Il quotidiano spagnolo Informacion ha spiegato che il comandante ha contattato la torre di controllo di Alicante per avvertirli che avevano a bordo un viaggiatore ubriaco, che avevano dovuto immobilizzare con l'aiuto del passeggero per aver compromesso la sicurezza del volo in diverse occasioni.

Come spiega la testata locale, oltre ad aver dato via alla rissa, il giovane ha cercato anche di aprire lo sportello dell'aereo per scendere, senza rendersi conto che era ancora in volo e, come se non bastasse, ha cercato anche di accedere alla cabina di pilotaggio. Alla fine, un passeggero ha aiutato l'equipaggio a immobilizzarlo e, non appena l'aereo è atterrato a El Altet, la Guardia Civile è entrata e lo ha trattenuto.

"Il nostro personale di bordo è addestrato a valutare tutte le situazioni e ad agire in modo rapido e appropriato per garantire che la sicurezza del volo e degli altri passeggeri non sia compromessa in nessun momento. Sebbene tali incidenti siano rari, li prendiamo molto sul serio e non tolleriamo comportamenti abusivi o minacciosi a bordo. La sicurezza e il benessere dei passeggeri e dell'equipaggio sono sempre la priorità di easyJet", ha dichiarato un portavoce della compagnia. L'aeroporto di Alicante è uno di quelli che registra il maggior numero di conflitti con i passeggeri. Solo l'anno scorso ci sono stati 184 reclami. In Spagna solo Tenerife Sur-Reina Sofía lo supera, con 189.