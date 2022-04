Twerka in pubblico, la polizia russa l'arresta per “apologia del nazismo”

Una studentessa è stata arrestata in Russia con l’accusa di aver "riabilitato il nazismo”. Il motivo? Ha 'twerkato' davanti a un monumento ai caduti della Seconda guerra mondiale.

Rebecca Ziba, giovane universitaria di nazionalità zambiana è stata arrestata dopo aver pubblicato un video su Instagram, postato insieme a una didascalia scherzosa, nel quale “twerka” vicino a un memoriale della Seconda guerra mondiale a Khanty-Mansiysk, nella Siberia occidentale.

In caso di condanna, la giovane rischia fino a tre anni di reclusione e una multa fino a 3 milioni di rubli (34.430 euro) per aver “dissacrato un simbolo della gloria militare russa". Il Comitato investigativo regionale ha detto in un comunicato che il video di Ziba che ballava era stato pubblicato sui social media "accompagnato da una scritta offensiva". Il Memoriale della Gloria a Khanty-Mansiysk è dedicato ai soldati morti durante la "Grande Guerra Patriottica" contro la Germania nazista.

Il Comitato investigativo russo ha anche pubblicato un video della ragazza seduta in quella che sembra essere una stanza d'interrogatorio, nella quale Ziba confessa e si scusa per le sue azioni. "Non volevo che il video che ho pubblicato fosse offensivo e irrispettoso nei confronti dei morti. Non sapevo cosa significa il memoriale. Mi scuso molto con tutti", dice la studentessa in inglese. Non è chiaro in che tipo di condizioni sia detenuta e se abbia avuto accesso a una rappresentanza legale.